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Снегоуборочная машина бензиновая Интерскол СМБ-550 (270.1.0.00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Снегоуборочная машина бензиновая Интерскол СМБ-550 (270.1.0.00)

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Снегоуборщик бензиновый Интерскол СМБ-550 (270.1.0.00) - фото 1
Снегоуборщик бензиновый Интерскол СМБ-550 (270.1.0.00) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
  • Снегоуборщик бензиновый Интерскол СМБ-550 (270.1.0.00) - фото 1
  • Снегоуборщик бензиновый Интерскол СМБ-550 (270.1.0.00) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 36011
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Характеристики

Бренд
интерскол
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Размеры в упаковке, см
74х68х61
Вес, кг.
79

Описание товара Снегоуборочная машина бензиновая Интерскол СМБ-550 (270.1.0.00)

самоходный, мощность - 5.5 л. с. Размер захвата - 570x540 мм

Отзывы о товаре Снегоуборочная машина бензиновая Интерскол СМБ-550 (270.1.0.00)




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Характеристики
Бренд
интерскол
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Описание
самоходный, мощность - 5.5 л. с. Размер захвата - 570x540 мм
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Снегоуборочная машина бензиновая Интерскол СМБ-550 (270.1.0.00) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 47150 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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