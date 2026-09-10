Видеокамера IP Falcon Eye FE-IPC-D5-30PA 2.8мм белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2592х1944
ИК подсветка
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 359435
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
FALCON EYE
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2592х1944
ИК подсветка
да
Тип корпуса
купольная
Размеры в упаковке, см
15х15х8
Вес, г.
600
Описание товара Видеокамера IP Falcon Eye FE-IPC-D5-30PA 2.8мм белый
FE-IPC-D5-30pa купольная, универсальная IP видеокамера 5 Мп с функцией «День/Ночь». Оснащена матрицей 1/2.8 SONY STARVIS IMX335 с сенсором и разрешением 2592H?1944 15к/с. Smart IR, DNR, WDR, Н.264/H.265, Объектив f=2.8мм, Дальность ИК подсветки до 30 метров, Протокол ONVIF, RTSP, P2P, Аудио вход/выход, Мобильные платформы Android/IOS, IP66, DC12V, POE IEEE 802.3af.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 190 руб.1798 руб. в СплитКупольная камера 5 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C25...
-
В наличииЦена 7 310 руб.1828 руб. в Сплит2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 40м и ...
-
В наличииЦена 7 730 руб.1933 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IPC-T022-G2/U 4mm
-
В наличииЦена 7 800 руб. 10 920 руб.1950 руб. в СплитКамера видеонаблюдения HiWatch DS-T800(B) (2.8 mm)
-
В наличииЦена 7 830 руб.1958 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2123G2-IS(2.8MM)(D)
-
В наличииЦена 7 990 руб.1998 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I853M(2.8mm)
-
В наличииЦена 8 020 руб.2005 руб. в СплитУличная полноцветная цилиндрическая Wi-Fi IP камера 4 Мп TP-Link...
-
В наличииЦена 8 030 руб.2008 руб. в СплитКамера видеонаблюдения HiWatch DS-I256ZB2.8-12mm
-
В наличииЦена 8 160 руб.2040 руб. в СплитКамера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1623G0-IZ 2.8-12mm
-
В наличииЦена 8 240 руб.2060 руб. в СплитВидеокамера IP Hikvision DS-2CD2043G2-IU 4мм
-
В наличииЦена 8 430 руб.2108 руб. в СплитHiWatch DS-I258Z(B)(2.8-12mm) Уличная купольная IP-камера, 1920х...
-
В наличииЦена 8 560 руб. 17 240 руб.2140 руб. в СплитВидеокамера IP HikVision DS-2CD2423G2-I 2.8MM
Бренд
FALCON EYE
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2592х1944
ИК подсветка
да
Тип корпуса
купольная
FE-IPC-D5-30pa купольная, универсальная IP видеокамера 5 Мп с функцией «День/Ночь». Оснащена матрицей 1/2.8 SONY STARVIS IMX335 с сенсором и разрешением 2592H?1944 15к/с. Smart IR, DNR, WDR, Н.264/H.265, Объектив f=2.8мм, Дальность ИК подсветки до 30 метров, Протокол ONVIF, RTSP, P2P, Аудио вход/выход, Мобильные платформы Android/IOS, IP66, DC12V, POE IEEE 802.3af.
Видеокамера IP Falcon Eye FE-IPC-D5-30PA 2.8мм белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Видеокамера IP Falcon Eye FE-IPC-D5-30PA 2.8мм белый