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Автомобильная акустика Alpine SXE-1025S

(1)
Артикул: 35923
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
2 342 руб. 
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Артикул: 35923
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендAlpine
Тип товараАвтоакустика
Импеданс4 Ом
Корпуснет
Материал дифузорацеллюлоза
Материал подвесавспененная резина
Номинальная мощность25 Вт
Пиковая мощность180 Вт
Чувствительность90 дБ
Длина, см10
Ширина, см10
Высота, см4.3
Вес, кг1.5
двухполосная коаксиальная АС, типоразмер: 10 см (4 дюйм.), номинальная мощность 25 Вт, максимальная мощность 180 Вт, чувствительность 90 дБ , диапазон частот 100 - 20000 Гц


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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24.05.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
цена, качество, хорошие верха

Недостатки:
нет

Комментарий:
Покупались на замену родным в матиз в передние двери. В сравнение со штатными широкополосниками земля и небо: появились высокие частоты, на большой громкости не захлёбываются. Но очевидно с таким типо-размером от них не стоит ждать низов.

Самовывоз невозможен
Автомобильная акустика Alpine SXE-1025S - стоимость товара 2342 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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