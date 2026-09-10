Wi-Fi MESH система TP-Link Deco P9 (DECO P9(2-PACK)) белый
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi MESH система TP-Link Deco P9 (DECO P9(2-PACK)) белый
MESH-комплект TP-Link Deco P9 x2 состоит из двух устройств-маршрутизаторов, с помощью которых можно создать единую сеть Wi-Fi для всех устройств в пределах дома. Модули Powerline версии HomePlug AV2 обеспечивают скорость подключения до 1167 Мбит/с и работу в двух частотных диапазонах. Внутренние антенны с коэффициентом усиления 5 dBi и технологией MIMO отвечают за стабильное соединение в широком радиусе действия. Настройка подключения с выбором средств безопасности может выполняться при использовании Web-интерфейса или мобильного приложения. Устройства из комплекта TP-Link Deco P9 x2 оснащены двумя портами LAN и разъемом WAN с пропускной способностью 1000 Мбит/сек. Среди других особенностей MESH-системы отмечаются голосовой помощник Alexa и расширенные возможности настройки доступных функций.
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Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
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