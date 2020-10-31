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Тепловая пушка электрическая Ресанта ТЭП-9000

Артикул: 35799
  • Тепловая электрическая пушка Ресанта ТЭП-9000 - фото 1
  • Тепловя пушка электрическая Ресанта ТЭП-9000 - фото 2
Тепловая электрическая пушка Ресанта ТЭП-9000 - фото 1
Тепловя пушка электрическая Ресанта ТЭП-9000 - фото 2
6 290 руб. 

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5 740 руб. 

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Артикул: 35799
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендРесанта
Тип товараТепловая пушка
Варианты монтажанапольный
Вентиляторесть
Вентиляция без нагреваесть
Вес, кг12
Высота, см59
Длина, см41
Максимальный воздухообмен820 куб.м/ч
Мощность обогрева9000 Вт
Напряжение380 В
Регулировка мощностиесть
Таймернет
Термостатесть
Тип нагревательного элементаТЭН
Управлениемеханическое
Уровни мощности9000/4500 Вт
Ширина, см42

Пушка тепловая электрическая ТЭП-9000 предназначена для вентиляции и обогрева производственных, общественных и вспомогательных помещений. Рабочее положение пушки — установка на полу.  Тепловые пушки могут эксплуатироваться в районах с умеренным и холодным климатом в помещениях с температурой от минус 10 до плюс 40°С в условиях, исключающих попадание на него капель и брызг, а также атмосферных осадков.

Характеристики:

Напряжение, В

380

Частота сети, Гц

50

Номинальная мощность, Вт:

     режим 1

     режим 2

     режим 3 

50*

4500

9000

Номинальный ток, А

13,6

Масса, кг

12,1



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Самовывоз невозможен
Тепловая пушка электрическая Ресанта ТЭП-9000 – стоимость товара 6290 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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