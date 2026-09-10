Жесткий диск Toshiba 8Tb (HDWR180UZSVA)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Жесткий диск Toshiba 8Tb (HDWR180UZSVA)
3,5-дюймовый жесткий диск Toshiba X300 разработан специально для вашего рабочего или игрового компьютера. Это надежный и фантастически производительный накопитель с множеством современных функций, включая очень большой 512 MБ, 256 МБ или 128 МБ буфер. Кроме того, конструкция накопителя обеспечивает более высокую точность позиционирования головки для стабильной записи данных. X300 выпускается в версиях емкостью 4 ТБ, 5 ТБ, 6 ТБ, 8 ТБ, 10 ТБ, 12 ТБ, 14 ТБ и 16 ТБ. Его по достоинству оценят геймеры, дизайнеры и другие пользователи, которые привыкли использовать только самые мощные комплектующие. Благодаря скорости вращения в 7200 оборотов в минуту и 512 MБ, 256 МБ или 128 МБ буферу X300 надёжно сохранит ваши данные и обеспечит мгновенный доступ к ним. Высокая производительность и стабильность работы X300 пригодятся, если вам нужно быстро сохранить прогресс в игре, создать резервную копию большого файла или поработать сразу с несколькими приложениями. X300 может справиться практически с любой сложной задачей. Он идеально подходит дизайнерам и представителям других творческих профессий.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 26 350 руб.6588 руб. в СплитЖесткий диск Western Digital SATA 6Tb Purple (WD64PURZ)
-
В наличииЦена 27 360 руб.6840 руб. в СплитЖесткий диск HDD Toshiba SATA 6TB (HDWT860UZSVA)
-
В наличииЦена 31 600 руб.7900 руб. в СплитЖесткий диск Western Digital WD Red Plus 6 ТБ 3.5" (WD60EFPX)
-
В наличииЦена 32 810 руб.8203 руб. в СплитЖесткий диск Seagate BarraCuda 8Tb (ST8000DM004)
-
В наличииЦена 35 500 руб.8875 руб. в СплитЖесткий диск WD 6TB 7200rpm (WD6004FZBX) Desktop Black 256Mb SA...
-
В наличииЦена 37 970 руб.9493 руб. в СплитЖесткий диск WD SATA-III 8TB WD80EFPX NAS Red Plus (5640rpm) 256...
-
В наличииЦена 38 840 руб.9710 руб. в СплитЖесткий диск Seagate IronWolf Guardian 8Tb (ST8000VN004)
-
В наличииЦена 39 250 руб.9813 руб. в СплитЖесткий диск WD SATA-III 4TB WD4005FFBX NAS Red Pro (7200rpm) 25...
-
В наличииЦена 40 341 руб.10086 руб. в СплитЖесткий диск Seagate 3.5" SATA-III 8Tb (ST8000VX010)
-
В наличииЦена 42 110 руб.10528 руб. в СплитЖесткий диск Seagate SkyHawk Surveillance SATA 8TB (ST8000VX009)
-
В наличииЦена 42 460 руб.10615 руб. в СплитЖесткий диск HDD Seagate SATA-III 8Tb (ST8000VE001)
-
В наличииЦена 43 500 руб.10875 руб. в СплитЖесткий диск WD SATA-III 6TB WD6005FFBX NAS Red Pro
Отзывы о товаре Жесткий диск Toshiba 8Tb (HDWR180UZSVA)