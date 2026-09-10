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Монитор Asus 15.6" Portable MB16AHP (90LM04T0-B01170) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Asus 15.6" Portable MB16AHP (90LM04T0-B01170) черный

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Монитор Asus 15.6&quot; Portable MB16AHP (90LM04T0-B01170) черный - фото 1
Монитор Asus 15.6&quot; Portable MB16AHP (90LM04T0-B01170) черный - фото 2
Монитор Asus 15.6&quot; Portable MB16AHP (90LM04T0-B01170) черный - фото 3
Монитор Asus 15.6&quot; Portable MB16AHP (90LM04T0-B01170) черный - фото 4
Монитор Asus 15.6&quot; Portable MB16AHP (90LM04T0-B01170) черный - фото 5
Монитор Asus 15.6&quot; Portable MB16AHP (90LM04T0-B01170) черный - фото 6
Монитор Asus 15.6&quot; Portable MB16AHP (90LM04T0-B01170) черный - фото 7
Монитор Asus 15.6&quot; Portable MB16AHP (90LM04T0-B01170) черный - фото 8
Монитор Asus 15.6&quot; Portable MB16AHP (90LM04T0-B01170) черный - фото 9
Монитор Asus 15.6&quot; Portable MB16AHP (90LM04T0-B01170) черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
(700:1)
Разъемы
HDMI, USB Type-C
  • Монитор Asus 15.6&quot; Portable MB16AHP (90LM04T0-B01170) черный - фото 1
  • Монитор Asus 15.6&quot; Portable MB16AHP (90LM04T0-B01170) черный - фото 2
  • Монитор Asus 15.6&quot; Portable MB16AHP (90LM04T0-B01170) черный - фото 3
  • Монитор Asus 15.6&quot; Portable MB16AHP (90LM04T0-B01170) черный - фото 4
  • Монитор Asus 15.6&quot; Portable MB16AHP (90LM04T0-B01170) черный - фото 5
  • Монитор Asus 15.6&quot; Portable MB16AHP (90LM04T0-B01170) черный - фото 6
  • Монитор Asus 15.6&quot; Portable MB16AHP (90LM04T0-B01170) черный - фото 7
  • Монитор Asus 15.6&quot; Portable MB16AHP (90LM04T0-B01170) черный - фото 8
  • Монитор Asus 15.6&quot; Portable MB16AHP (90LM04T0-B01170) черный - фото 9
  • Монитор Asus 15.6&quot; Portable MB16AHP (90LM04T0-B01170) черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 357571
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Монитор
Особенности
подсветка без мерцания (Flicker-Free), поворот на 90 градусов
Комплектация
монитор, комплект проводов, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
(700:1)
Разъемы
HDMI, USB Type-C
Разъем HDMI
Да
Встроенные динамики
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х31х8
Вес, кг.
3.1

Описание товара Монитор Asus 15.6" Portable MB16AHP (90LM04T0-B01170) черный

Монитор Asus представляет собой превосходное сочетание функциональности и элегантного дизайна, идеально подходящее для офисной работы и мультимедийных развлечений. С диагональю экрана 15,6 дюйма, этот монитор обеспечивает комфортный просмотр с соотношением сторон 16:9, что делает его отличным выбором для просмотра фильмов и работы с документами. Устройство оснащено матрицей IPS, что гарантирует широкие углы обзора и богатую цветопередачу, способствуя более естественному отображению изображений. Антибликовое покрытие экрана позволяет сохранять четкость изображения даже при ярком освещении. Монитор Asus весит всего 0,86 кг с подставкой, что делает его легким и удобным для переноски и переустановки. Встроенные динамики обеспечивают качественное звучание без необходимости использования дополнительных АС, добавляя удобства пользователям, которые ценят чистое и насыщенное аудиосопровождение. Для удобства подключения предусмотрен разъем HDMI, который обеспечивает быстрый и простой способ подключения монитора к различным устройствам, как настольные компьютеры, ноутбуки, игровые консоли и другие мультимедийные устройства. Бренд Asus известен своими инновациями и качеством, и этот монитор не является исключением, предлагая пользователю надежную производительность и современный дизайн.



Теги товара: с hdmi, с колонками

Отзывы о товаре Монитор Asus 15.6" Portable MB16AHP (90LM04T0-B01170) черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Монитор
Особенности
подсветка без мерцания (Flicker-Free), поворот на 90 градусов
Комплектация
монитор, комплект проводов, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
(700:1)
Разъемы
HDMI, USB Type-C
Разъем HDMI
Да
Развернуть
Встроенные динамики
да
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор Asus представляет собой превосходное сочетание функциональности и элегантного дизайна, идеально подходящее для офисной работы и мультимедийных развлечений. С диагональю экрана 15,6 дюйма, этот монитор обеспечивает комфортный просмотр с соотношением сторон 16:9, что делает его отличным выбором для просмотра фильмов и работы с документами. Устройство оснащено матрицей IPS, что гарантирует широкие углы обзора и богатую цветопередачу, способствуя более естественному отображению изображений. Антибликовое покрытие экрана позволяет сохранять четкость изображения даже при ярком освещении. Монитор Asus весит всего 0,86 кг с подставкой, что делает его легким и удобным для переноски и переустановки. Встроенные динамики обеспечивают качественное звучание без необходимости использования дополнительных АС, добавляя удобства пользователям, которые ценят чистое и насыщенное аудиосопровождение. Для удобства подключения предусмотрен разъем HDMI, который обеспечивает быстрый и простой способ подключения монитора к различным устройствам, как настольные компьютеры, ноутбуки, игровые консоли и другие мультимедийные устройства. Бренд Asus известен своими инновациями и качеством, и этот монитор не является исключением, предлагая пользователю надежную производительность и современный дизайн.


Теги товара: с hdmi, с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор Asus 15.6" Portable MB16AHP (90LM04T0-B01170) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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