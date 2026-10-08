Комплект DJI Fly More Kit для Mavic 2 Part1
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Характеристики
Тип товара
Аксессуары для квадракоптера
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
61 300 руб.
В наличии
Код товара: 356526
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
61 300 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
30х20х10
Вес, кг.
3
Описание товара Комплект DJI Fly More Kit для Mavic 2 Part1
Комплект аксессуаров DJI Mavic 2 Fly More Kit (Part1) – комплект самого востребованного оборудования для дронов серии Mavic 2. В него входит две интеллектуальных батареи, которые позволят вам увеличить время полетов, зарядное устройство для подключения аккумуляторов к питанию в автомобиле. Кроме того, в вашем распоряжении появится зарядная станция для подключения нескольких батарей. Также, в наборе вы найдете комплект пропеллеров и удобную наплечную сумку для Mavic 2. Комплектация: Пропеллеры - 2 пары, Интеллектуальные батареи - 2 шт, Зарядный хаб для батарей - 1 шт, Сумка для Mavic 2 - 1 шт, Автомобильное зарядное устройство - 1 шт, Адаптер для использования батарей в качестве внешнего источника питания - 1 шт.
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Комплект аксессуаров DJI Mavic 2 Fly More Kit (Part1) – комплект самого востребованного оборудования для дронов серии Mavic 2. В него входит две интеллектуальных батареи, которые позволят вам увеличить время полетов, зарядное устройство для подключения аккумуляторов к питанию в автомобиле. Кроме того, в вашем распоряжении появится зарядная станция для подключения нескольких батарей. Также, в наборе вы найдете комплект пропеллеров и удобную наплечную сумку для Mavic 2. Комплектация: Пропеллеры - 2 пары, Интеллектуальные батареи - 2 шт, Зарядный хаб для батарей - 1 шт, Сумка для Mavic 2 - 1 шт, Автомобильное зарядное устройство - 1 шт, Адаптер для использования батарей в качестве внешнего источника питания - 1 шт.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Квадрокоптеры, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Цифровые фоторамки, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Квадрокоптеры, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Цифровые фоторамки, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Купить Комплект DJI Fly More Kit для Mavic 2 Part1 - по цене 61300 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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