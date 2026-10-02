Сетевая карта LR-LINK 4x10GbE RJ45 PCIe3.0 x8 LREC9804BT
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Сетевой адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 950 руб.
В наличии
Код товара: 354239
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
25 950 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Lr-Link
Тип товара
Сетевой адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х15х3
Вес, г.
300
Описание товара Сетевая карта LR-LINK 4x10GbE RJ45 PCIe3.0 x8 LREC9804BT
LREC9804BT 4-портовый медный серверный адаптер PCIe v3.0 x8 10gbe (4 x RJ45)
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Бренд
Lr-Link
Тип товара
Сетевой адаптер
Страна производитель
Китай
LREC9804BT 4-портовый медный серверный адаптер PCIe v3.0 x8 10gbe (4 x RJ45)
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Сетевая карта LR-LINK 4x10GbE RJ45 PCIe3.0 x8 LREC9804BT - стоимость товара 25950 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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