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Сетевая карта LR-LINK 4x10GbE RJ45 PCIe3.0 x8 LREC9804BT купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевая карта LR-LINK 4x10GbE RJ45 PCIe3.0 x8 LREC9804BT

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Сетевой адаптер LR-Link LREC9804BT
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевой адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 950 руб. 
Начислим 416 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 354239
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Сетевая карта LR-LINK 4x10GbE RJ45 PCIe3.0 x8 LREC9804BT
25 950 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lr-Link
Тип товара
Сетевой адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х15х3
Вес, г.
300

Описание товара Сетевая карта LR-LINK 4x10GbE RJ45 PCIe3.0 x8 LREC9804BT

LREC9804BT 4-портовый медный серверный адаптер PCIe v3.0 x8 10gbe (4 x RJ45)

Отзывы о товаре Сетевая карта LR-LINK 4x10GbE RJ45 PCIe3.0 x8 LREC9804BT




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Характеристики
Бренд
Lr-Link
Тип товара
Сетевой адаптер
Страна производитель
Китай
Описание
LREC9804BT 4-портовый медный серверный адаптер PCIe v3.0 x8 10gbe (4 x RJ45)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевая карта LR-LINK 4x10GbE RJ45 PCIe3.0 x8 LREC9804BT - стоимость товара 25950 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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