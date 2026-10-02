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Сетевая карта LR-LINK 1x1GbE RJ45 PCIe2.1 x1 LP LREC9204CT купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевая карта LR-LINK 1x1GbE RJ45 PCIe2.1 x1 LP LREC9204CT

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Сетевой адаптер LR-Link LREC9204CT
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевой адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 354238
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Характеристики

Бренд
Lr-Link
Тип товара
Сетевой адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х5
Вес, г.
160

Описание товара Сетевая карта LR-LINK 1x1GbE RJ45 PCIe2.1 x1 LP LREC9204CT

LREC9204CT — это настольный сетевой адаптер PCI Express x1 Gigabit Ethernet для настольных ПК на базе решения Intel I210. Гигабитный адаптер имеет компактную конструкцию и не снижает производительность сетевой платы. Адаптер использует технологии управления питанием Ethernet, такие как Energy Efficient Ethernet и DMA Merge, и имеет 4 очереди на передачу и 4 очереди приема, защиту памяти с исправлением ошибок и другие технологии для повышения надежности передачи данных. Эффективно управляйте пакетами данных с задержкой, комбинируя параллельные и конвейерные логические архитектуры. Адаптер имеет высокопроизводительную сетевую передачу данных по архитектуре машинной шины, совместим с Ethernet и fast Ethernet, что значительно сокращает расходы на развертывание и обучение клиентов.

Отзывы о товаре Сетевая карта LR-LINK 1x1GbE RJ45 PCIe2.1 x1 LP LREC9204CT




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Характеристики
Бренд
Lr-Link
Тип товара
Сетевой адаптер
Страна производитель
Китай
Описание
LREC9204CT — это настольный сетевой адаптер PCI Express x1 Gigabit Ethernet для настольных ПК на базе решения Intel I210. Гигабитный адаптер имеет компактную конструкцию и не снижает производительность сетевой платы. Адаптер использует технологии управления питанием Ethernet, такие как Energy Efficient Ethernet и DMA Merge, и имеет 4 очереди на передачу и 4 очереди приема, защиту памяти с исправлением ошибок и другие технологии для повышения надежности передачи данных. Эффективно управляйте пакетами данных с задержкой, комбинируя параллельные и конвейерные логические архитектуры. Адаптер имеет высокопроизводительную сетевую передачу данных по архитектуре машинной шины, совместим с Ethernet и fast Ethernet, что значительно сокращает расходы на развертывание и обучение клиентов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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