Вентилятор для корпуса Cooler Master NCR-12K1-GP
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Характеристики
Описание товара Вентилятор для корпуса Cooler Master NCR-12K1-GP
Cooler Master NCR-12K1-GP – высококачественный корпусный вентилятор, который обеспечит эффективное охлаждение Вашего ПК. NCR-12K1-GP является одним из наиболее востребованных вентиляторов на отечественном рынке. Он доступен, надежен и многофункционален. Как известно, от перегрева компьютера не только снижается его производительность, но и может повредиться процессор. Поэтому очень важно обеспечить правильное охлаждение Вашему ПК. NCR-12K1-GP отлично справится с этой задачей. Данный вентилятор выполнен так, чтобы захватывать максимальное количество воздуха за один оборот. Это в разы увеличивает эффективность его работы и, при этом, делает процесс охлаждения практически бесшумным. Кроме того, поскольку вентилятор не делает «лишних» оборотов, он не изнашивается, поэтому долго послужит владельцу ПК. Cooler Master NCR-12K1-GP делает до 1200 оборотов в минуту. Гарантированное время работы –25000 часов.
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