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Уровень лазерный ADA Cube 2-360 Green Ultimate Edition (А00471) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Уровень лазерный ADA Cube 2-360 Green Ultimate Edition (А00471)

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Уровень лазерный ADA Cube 2-360 Green Ultimate Edition (А00471) - фото 2
Уровень лазерный ADA Cube 2-360 Green Ultimate Edition (А00471) - фото 3
Уровень лазерный ADA Cube 2-360 Green Ultimate Edition (А00471) - фото 4
Уровень лазерный ADA Cube 2-360 Green Ultimate Edition (А00471) - фото 5
Уровень лазерный ADA Cube 2-360 Green Ultimate Edition (А00471) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровни и нивелиры
Класс лазера
2
Длина волны, нм
532
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
зеленый
Дальность построения без приемника, м
20
Дальность построения с приемником, м
70
  • Уровень лазерный ADA Cube 2-360 Green Ultimate Edition (А00471) - фото 1
  • Уровень лазерный ADA Cube 2-360 Green Ultimate Edition (А00471) - фото 2
  • Уровень лазерный ADA Cube 2-360 Green Ultimate Edition (А00471) - фото 3
  • Уровень лазерный ADA Cube 2-360 Green Ultimate Edition (А00471) - фото 4
  • Уровень лазерный ADA Cube 2-360 Green Ultimate Edition (А00471) - фото 5
  • Уровень лазерный ADA Cube 2-360 Green Ultimate Edition (А00471) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 480 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 350130
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Уровень лазерный ADA Cube 2-360 Green Ultimate Edition (А00471)
7 480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ADA
Тип товара
Уровни и нивелиры
Комплектация
лазерный уровень, кейс, штатив, универсальное крепление, лазерные очки, батареи, инструкция
Класс лазера
2
Длина волны, нм
532
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
зеленый
Количество и напряжение элементов питания
3 х 1,5В
Возможность работы с приемником
да
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
20
Дальность построения с приемником, м
70
Точность, мм/м
0,3
Резьба под штатив, дюйм
1/4
Тип выравнивания
автоматическое
Угол самовыравнивания, град
4
Ширина, см
34.8
Высота, см
11.1
Элементы питания
батареи АА
Время работы на одном заряде, ч
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х35х11
Вес, кг.
2.85

Описание товара Уровень лазерный ADA Cube 2-360 Green Ultimate Edition (А00471)

Нивелир лазерный ADA CUBE 2-360 Green Ultimate Edition — это измерительный инструмент, функционал которого оценят и профессионалы, и частные пользователи. Благодаря специальному излучателю горизонтальный и вертикальный луч проецируется на 360 град. Идеально подходит при проведении строительных или ремонтных работ для выравнивания при укладке керамической плитки или другого покрытия, наклейки обоев или бордюров и т.д.

Отзывы о товаре Уровень лазерный ADA Cube 2-360 Green Ultimate Edition (А00471)




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Характеристики
Бренд
ADA
Тип товара
Уровни и нивелиры
Комплектация
лазерный уровень, кейс, штатив, универсальное крепление, лазерные очки, батареи, инструкция
Класс лазера
2
Длина волны, нм
532
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
зеленый
Количество и напряжение элементов питания
3 х 1,5В
Возможность работы с приемником
да
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
20
Дальность построения с приемником, м
70
Развернуть
Точность, мм/м
0,3
Резьба под штатив, дюйм
1/4
Тип выравнивания
автоматическое
Угол самовыравнивания, град
4
Ширина, см
34.8
Высота, см
11.1
Элементы питания
батареи АА
Время работы на одном заряде, ч
15
Страна производитель
Китай
Описание
Нивелир лазерный ADA CUBE 2-360 Green Ultimate Edition — это измерительный инструмент, функционал которого оценят и профессионалы, и частные пользователи. Благодаря специальному излучателю горизонтальный и вертикальный луч проецируется на 360 град. Идеально подходит при проведении строительных или ремонтных работ для выравнивания при укладке керамической плитки или другого покрытия, наклейки обоев или бордюров и т.д.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Уровень лазерный ADA Cube 2-360 Green Ultimate Edition (А00471) - по цене 7480 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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