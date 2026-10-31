Уровень лазерный ADA Cube 2-360 Green Ultimate Edition (А00471)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровни и нивелиры
Класс лазера
2
Длина волны, нм
532
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
зеленый
Дальность построения без приемника, м
20
Дальность построения с приемником, м
70
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 480 руб.
В наличии
Код товара: 350130
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 480 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Уровни и нивелиры
Комплектация
лазерный уровень, кейс, штатив, универсальное крепление, лазерные очки, батареи, инструкция
Класс лазера
2
Длина волны, нм
532
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
зеленый
Количество и напряжение элементов питания
3 х 1,5В
Возможность работы с приемником
да
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
20
Дальность построения с приемником, м
70
Точность, мм/м
0,3
Резьба под штатив, дюйм
1/4
Тип выравнивания
автоматическое
Угол самовыравнивания, град
4
Ширина, см
34.8
Высота, см
11.1
Элементы питания
батареи АА
Время работы на одном заряде, ч
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х35х11
Вес, кг.
2.85
Описание товара Уровень лазерный ADA Cube 2-360 Green Ultimate Edition (А00471)
Нивелир лазерный ADA CUBE 2-360 Green Ultimate Edition — это измерительный инструмент, функционал которого оценят и профессионалы, и частные пользователи. Благодаря специальному излучателю горизонтальный и вертикальный луч проецируется на 360 град. Идеально подходит при проведении строительных или ремонтных работ для выравнивания при укладке керамической плитки или другого покрытия, наклейки обоев или бордюров и т.д.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные и ленты мерные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 220 руб.1805 руб. в СплитЛазерный уровень мультипризм. DENZEL 35078, LXI 360-2 Green, 30 ...
-
В наличииЦена 7 770 руб.1943 руб. в СплитУровень лазерный Зубр 34907
-
В наличииЦена 8 070 руб.2018 руб. в СплитУровень лазерный линейный Kraftool CL-70-2 34660-2
-
В наличииЦена 8 600 руб.2150 руб. в СплитУровень лазерный линейный Kraftool CL-70-3 34660-3
-
В наличии БесплатноЦена 8 640 руб.2160 руб. в СплитУровень лазерный Kraftool LL360 34645
-
В наличииЦена 9 160 руб.2290 руб. в СплитУровень лазерный Зубр Профессионал Крест-3D 34908
-
В наличииЦена 9 260 руб.2315 руб. в СплитНивелир лазерный Зубр Профессионал Крест-360-2 34906-2
-
В наличии БесплатноЦена 9 680 руб.2420 руб. в СплитУровень лазерный Kraftool LL360-2 34645-2
-
В наличии БесплатноЦена 9 860 руб.2465 руб. в СплитНивелир лазерный линейный Зубр Профессионал Крест-2D-2 34907-2
-
В наличииЦена 9 880 руб.2470 руб. в СплитНивелир лазерный ЗУБР КРЕСТ 3D, Профессионал (34909)
-
В наличииЦена 10 690 руб.2673 руб. в СплитУровень лазерный Kraftool LL360-3 34645-3
-
В наличииЦена 11 220 руб.2805 руб. в СплитУровень лазерный Kraftool LL-3D 34640
Бренд
Тип товара
Уровни и нивелиры
Комплектация
лазерный уровень, кейс, штатив, универсальное крепление, лазерные очки, батареи, инструкция
Класс лазера
2
Длина волны, нм
532
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
зеленый
Количество и напряжение элементов питания
3 х 1,5В
Возможность работы с приемником
да
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
20
Дальность построения с приемником, м
70
Развернуть
Точность, мм/м
0,3
Резьба под штатив, дюйм
1/4
Тип выравнивания
автоматическое
Угол самовыравнивания, град
4
Ширина, см
34.8
Высота, см
11.1
Элементы питания
батареи АА
Время работы на одном заряде, ч
15
Страна производитель
Китай
Нивелир лазерный ADA CUBE 2-360 Green Ultimate Edition — это измерительный инструмент, функционал которого оценят и профессионалы, и частные пользователи. Благодаря специальному излучателю горизонтальный и вертикальный луч проецируется на 360 град. Идеально подходит при проведении строительных или ремонтных работ для выравнивания при укладке керамической плитки или другого покрытия, наклейки обоев или бордюров и т.д.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные и ленты мерные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные и ленты мерные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Купить Уровень лазерный ADA Cube 2-360 Green Ultimate Edition (А00471) - по цене 7480 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Уровень лазерный ADA Cube 2-360 Green Ultimate Edition (А00471)