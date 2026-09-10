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Построитель плоскостей ADA Cube 3-360 Green Professional Edition (A00573) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Построитель плоскостей ADA Cube 3-360 Green Professional Edition (A00573)

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Построитель плоскостей ADA Cube 3-360 Green Professional Edition (A00573) - фото 1
Построитель плоскостей ADA Cube 3-360 Green Professional Edition (A00573) - фото 2
Построитель плоскостей ADA Cube 3-360 Green Professional Edition (A00573) - фото 3
Построитель плоскостей ADA Cube 3-360 Green Professional Edition (A00573) - фото 4
Построитель плоскостей ADA Cube 3-360 Green Professional Edition (A00573) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровни и нивелиры
  • Построитель плоскостей ADA Cube 3-360 Green Professional Edition (A00573) - фото 1
  • Построитель плоскостей ADA Cube 3-360 Green Professional Edition (A00573) - фото 2
  • Построитель плоскостей ADA Cube 3-360 Green Professional Edition (A00573) - фото 3
  • Построитель плоскостей ADA Cube 3-360 Green Professional Edition (A00573) - фото 4
  • Построитель плоскостей ADA Cube 3-360 Green Professional Edition (A00573) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 350119
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Характеристики

Бренд
ADA
Тип товара
Уровни и нивелиры
Размеры в упаковке, см
54х13х13
Вес, кг.
2

Описание товара Построитель плоскостей ADA Cube 3-360 Green Professional Edition (A00573)

Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 GREEN – самый компактный построитель трех лазерных плоскостей 360 град. Благодаря специальному излучателю горизонтальный и вертикальные лучи проецируется на 360 град. Три взаимно перпендикулярные плоскости позволяют выполнить абсолютно любую разметку. Идеально подходит при проведении строительных или ремонтных работ снаружи и внутри помещений.

Отзывы о товаре Построитель плоскостей ADA Cube 3-360 Green Professional Edition (A00573)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ADA
Тип товара
Уровни и нивелиры
Описание
Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 GREEN – самый компактный построитель трех лазерных плоскостей 360 град. Благодаря специальному излучателю горизонтальный и вертикальные лучи проецируется на 360 град. Три взаимно перпендикулярные плоскости позволяют выполнить абсолютно любую разметку. Идеально подходит при проведении строительных или ремонтных работ снаружи и внутри помещений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Построитель плоскостей ADA Cube 3-360 Green Professional Edition (A00573) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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