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Набор инструмента шарнирно-губцевого Knipex KN-002012 (3 предмета) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор инструмента шарнирно-губцевого Knipex KN-002012 (3 предмета)

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Набор инструмента шарнирно-губцевого Knipex KN-002012 (3 предмета) - фото 1
Набор инструмента шарнирно-губцевого Knipex KN-002012 (3 предмета) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
  • Набор инструмента шарнирно-губцевого Knipex KN-002012 (3 предмета) - фото 1
  • Набор инструмента шарнирно-губцевого Knipex KN-002012 (3 предмета) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 150 руб. 
Начислим 259 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 348984
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Набор инструмента шарнирно-губцевого Knipex KN-002012 (3 предмета)
16 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Knipex
Тип товара
Набор инструментов
Размеры в упаковке, см
34х17х4
Вес, кг.
1.14

Описание товара Набор инструмента шарнирно-губцевого Knipex KN-002012 (3 предмета)

Набор инструментов Knipex 00 20 12, диэлектрический, 3 предмета, KN-002012. Плоскогубцы с двухцветными многокомпонентными чехлами ручек. Инструменты в упаковке из пластика глубокой штамповки с прозрачной крышкой. Набор инструментов электроизолированных: Плоскогубцы комбинированные 1 шт 180 мм, Плоские круглогубцы с режущими кромками 1 шт 200 мм, Кусачки боковые 1шт 160 мм. Вес 960 г



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Отзывы о товаре Набор инструмента шарнирно-губцевого Knipex KN-002012 (3 предмета)




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Характеристики
Бренд
Knipex
Тип товара
Набор инструментов
Описание
Набор инструментов Knipex 00 20 12, диэлектрический, 3 предмета, KN-002012. Плоскогубцы с двухцветными многокомпонентными чехлами ручек. Инструменты в упаковке из пластика глубокой штамповки с прозрачной крышкой. Набор инструментов электроизолированных: Плоскогубцы комбинированные 1 шт 180 мм, Плоские круглогубцы с режущими кромками 1 шт 200 мм, Кусачки боковые 1шт 160 мм. Вес 960 г


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор инструмента шарнирно-губцевого Knipex KN-002012 (3 предмета) - этот товар вы можете купить по цене 16150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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