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Дренажный насос Quattro Elementi Drenaggio 750 F Inox (770-728)

Артикул: 34878
Дренажный насос QE ( Ergus ) Drenaggio 750 F Inox
5 250 руб. 
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+ 92 КэтКоинов
Артикул: 34878
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендQuattro Elementi
Тип товараНасосы
Тип выключателяпоплавковый
Тип погружного насосадренажный
Минимальная температура окружающей среды5°C
Глубина погружения под зеркало воды2 м
Качество водыгрязная
Максимальная температура воды30°C
Максимальный напор8 м
Минимальная температура воды5°C
Плавный пуск двигателянет
Потребляемая мощность750 Вт
Пропускная способность12 куб.м/час
Размер фильтруемых частиц35 мм
Режущая насадканет
Длина, см37
Ширина, см16
Высота, см22
Вес, кг5

Погружной дренажный насос Quattro Elementi (Ergus) Drenaggio 750 F Inox предназначен для грязной воды. Отличается малыми габаритами, облегчающими хранение и транспортировку.
Одним из главных преимуществ этого аппарата является то, что данный насос можно мспользовать не только для перекачки воды, но и жидкости, содержащей большое количество песка, илистых масс и грунта. Подходит для откачки грязной воды из затопленных подвальных помещений, а также из открытых водоемов.

Особенности:

  • Высокая производительность (12 000 л/час) данного насоса позволяет ему эффективно справляться со своими задачами даже при небольшом напоре.
  • Поплавковый автоматический датчик контроля уровня воды не позволит насосу перегреться при холостом холостом ходе;
  • Насос может перекачивать воду с большим количеством песка и ила, то есть может использоваться в сложных условиях, в том числе в подвалах с высокой степенью запыленности;
  • Небольшой вес (немногим больше пяти кг) позволяет легко транспортировать агрегат.

Комплектация:

  • Насос Quattro Elementi (Ergus) Drenaggio 750 F Inox;
  • Упаковка;
  • Инструкция по эксплуатации;
  • Документы по гарантийному обслуживанию.


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Самовывоз невозможен
Дренажный насос Quattro Elementi Drenaggio 750 F Inox (770-728) - купить по цене 5250 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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