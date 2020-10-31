Дренажный насос Quattro Elementi Drenaggio 750 F Inox (770-728)

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя — 1 год
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Quattro Elementi
|Тип товара
|Насосы
|Тип выключателя
|поплавковый
|Тип погружного насоса
|дренажный
|Минимальная температура окружающей среды
|5°C
|Глубина погружения под зеркало воды
|2 м
|Качество воды
|грязная
|Максимальная температура воды
|30°C
|Максимальный напор
|8 м
|Минимальная температура воды
|5°C
|Плавный пуск двигателя
|нет
|Потребляемая мощность
|750 Вт
|Пропускная способность
|12 куб.м/час
|Размер фильтруемых частиц
|35 мм
|Режущая насадка
|нет
|Длина, см
|37
|Ширина, см
|16
|Высота, см
|22
|Вес, кг
|5
Погружной дренажный насос Quattro Elementi (Ergus) Drenaggio 750 F Inox предназначен для грязной воды. Отличается малыми габаритами, облегчающими хранение и транспортировку.
Одним из главных преимуществ этого аппарата является то, что данный насос можно мспользовать не только для перекачки воды, но и жидкости, содержащей большое количество песка, илистых масс и грунта. Подходит для откачки грязной воды из затопленных подвальных помещений, а также из открытых водоемов.
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв