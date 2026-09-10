Набор бит и торцевых головок Gross 11599 (48 предметов)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Набор бит и торцевых головок Gross 11599 (48 предметов)
Отвертка с набором бит и торцевых головок Gross 11599, с гибким приводом, 48 предметов из стали CrMo, рассчитана на осуществление точных работ. С ее помощью можно отремонтировать очки, игрушки, портативную и бытовую технику и т.д. К отвертке прилагаются выдвижной стержень и гибкий удлинитель, позволяющие работать с мелкими деталями в углублениях и труднодоступных местах.
Преимущества
- Насадки изготовлены из стали CrMo и закалены до твердости 54-56 HRC, что обеспечивает их износостойкость и долговечность.
- Реверсивный механизм значительно повышает скорость работы.
- Вращающийся затыльник обеспечивает более удобную работу с микровинтами.
- Намагниченные биты позволяют легко доставать металлический крепеж из углублений и насаживать его одной рукой.
- Отверткой комфортно работать за счет эргономичной двухкомпонентной рукоятки.
- Пластиковый жесткий кейс с защелкой позволяет с удобством транспортировать и безопасно хранить набор.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 120 руб.780 руб. в СплитНабор изогнутых накидных гаечных ключей ЗУБР 11 шт, 8 - 27 мм, П...
-
В наличииЦена 3 130 руб.783 руб. в СплитНабор ручного инструмента Bort BTK-30e
-
В наличииЦена 3 130 руб.783 руб. в СплитНабор инструментов, 1/4", CrV, пластиковый кейс 57 предметов Ste...
-
В наличииЦена 3 140 руб.785 руб. в СплитНабор ключей комбинированных трещоточных шарнирных 8-19 мм, 11 ш...
-
В наличииЦена 3 250 руб. 5 040 руб.813 руб. в СплитНабор инструментов Bort BTK-100 93723521
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитНабор инструмента универсальный ЗУБР Хозяин-42, 42 предмета (221...
-
В наличииЦена 3 280 руб.820 руб. в СплитНабор ключей шарнирных, CrV, 8шт., 12 гран. Stels (14965)
-
В наличииЦена 3 290 руб.823 руб. в СплитНабор инструментов, 1/2", 1/4", пластиковый кейс, 82 предмета Си...
-
В наличииЦена 3 310 руб.828 руб. в СплитНабор комбинированных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 8 шт, 8 - ...
-
В наличииЦена 3 430 руб.858 руб. в СплитНабор ключей комбинированных 6-32 мм, 22 шт., CrV, матовый хром ...
-
В наличииЦена 3 530 руб. 5 666 руб.883 руб. в СплитНабор инструментов, 1/2", 1/4", 108 предметов Сибртех (13389)
-
В наличииЦена 3 580 руб.895 руб. в СплитНабор шарнирных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 7 шт, 8 - 19 мм,...
Отвертка с набором бит и торцевых головок Gross 11599, с гибким приводом, 48 предметов из стали CrMo, рассчитана на осуществление точных работ. С ее помощью можно отремонтировать очки, игрушки, портативную и бытовую технику и т.д. К отвертке прилагаются выдвижной стержень и гибкий удлинитель, позволяющие работать с мелкими деталями в углублениях и труднодоступных местах.
Преимущества
- Насадки изготовлены из стали CrMo и закалены до твердости 54-56 HRC, что обеспечивает их износостойкость и долговечность.
- Реверсивный механизм значительно повышает скорость работы.
- Вращающийся затыльник обеспечивает более удобную работу с микровинтами.
- Намагниченные биты позволяют легко доставать металлический крепеж из углублений и насаживать его одной рукой.
- Отверткой комфортно работать за счет эргономичной двухкомпонентной рукоятки.
- Пластиковый жесткий кейс с защелкой позволяет с удобством транспортировать и безопасно хранить набор.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Отзывы о товаре Набор бит и торцевых головок Gross 11599 (48 предметов)