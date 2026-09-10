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Набор бит и торцевых головок Gross 11599 (48 предметов) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор бит и торцевых головок Gross 11599 (48 предметов)

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Набор бит и торцевых головок Gross 11599 (48 предметов) - фото 1
Набор бит и торцевых головок Gross 11599 (48 предметов) - фото 2
Набор бит и торцевых головок Gross 11599 (48 предметов) - фото 3
Набор бит и торцевых головок Gross 11599 (48 предметов) - фото 4
Набор бит и торцевых головок Gross 11599 (48 предметов) - фото 5
Набор бит и торцевых головок Gross 11599 (48 предметов) - фото 6
Набор бит и торцевых головок Gross 11599 (48 предметов) - фото 7
Набор бит и торцевых головок Gross 11599 (48 предметов) - фото 8
Набор бит и торцевых головок Gross 11599 (48 предметов) - фото 9
Набор бит и торцевых головок Gross 11599 (48 предметов) - фото 10
Набор бит и торцевых головок Gross 11599 (48 предметов) - фото 11
Набор бит и торцевых головок Gross 11599 (48 предметов) - фото 12
Набор бит и торцевых головок Gross 11599 (48 предметов) - фото 13
Набор бит и торцевых головок Gross 11599 (48 предметов) - фото 14
Набор бит и торцевых головок Gross 11599 (48 предметов) - фото 15
Набор бит и торцевых головок Gross 11599 (48 предметов) - фото 16
Набор бит и торцевых головок Gross 11599 (48 предметов) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для точных работ
Количество предметов, шт
48
Комплектация
Пластиковый кейс - 1 штБиты для точных работ PH: 000, 00, 00, 0, 1 - 5 штБиты для точных работ PZ: 000, 00, 00, 0, 1 - 5 штБиты для точных работ SL: 0.8, 1.2, 1.5, 1.8, 2.0, 3.0 - 5 штБиты для точных работ Hex: 0.7, 0.9, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 - 7 штБиты для точных работ Torx: T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, TT6, TT7, TT8, TT9, TT10, TT15 - 14 штТорцевые головки: 2.5, 2.5, 3.0, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0 мм - 8 штТелескопическая реверсивная отвертка для точных работ - 1 штГибкий удлинитель 4 мм x
  • Набор бит и торцевых головок Gross 11599 (48 предметов) - фото 1
  • Набор бит и торцевых головок Gross 11599 (48 предметов) - фото 2
  • Набор бит и торцевых головок Gross 11599 (48 предметов) - фото 3
  • Набор бит и торцевых головок Gross 11599 (48 предметов) - фото 4
  • Набор бит и торцевых головок Gross 11599 (48 предметов) - фото 5
  • Набор бит и торцевых головок Gross 11599 (48 предметов) - фото 6
  • Набор бит и торцевых головок Gross 11599 (48 предметов) - фото 7
  • Набор бит и торцевых головок Gross 11599 (48 предметов) - фото 8
  • Набор бит и торцевых головок Gross 11599 (48 предметов) - фото 9
  • Набор бит и торцевых головок Gross 11599 (48 предметов) - фото 10
  • Набор бит и торцевых головок Gross 11599 (48 предметов) - фото 11
  • Набор бит и торцевых головок Gross 11599 (48 предметов) - фото 12
  • Набор бит и торцевых головок Gross 11599 (48 предметов) - фото 13
  • Набор бит и торцевых головок Gross 11599 (48 предметов) - фото 14
  • Набор бит и торцевых головок Gross 11599 (48 предметов) - фото 15
  • Набор бит и торцевых головок Gross 11599 (48 предметов) - фото 16
  • Набор бит и торцевых головок Gross 11599 (48 предметов) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 348049
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Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для точных работ
Количество предметов, шт
48
Комплектация
Пластиковый кейс - 1 штБиты для точных работ PH: 000, 00, 00, 0, 1 - 5 штБиты для точных работ PZ: 000, 00, 00, 0, 1 - 5 штБиты для точных работ SL: 0.8, 1.2, 1.5, 1.8, 2.0, 3.0 - 5 штБиты для точных работ Hex: 0.7, 0.9, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 - 7 штБиты для точных работ Torx: T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, TT6, TT7, TT8, TT9, TT10, TT15 - 14 штТорцевые головки: 2.5, 2.5, 3.0, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0 мм - 8 штТелескопическая реверсивная отвертка для точных работ - 1 штГибкий удлинитель 4 мм x
Количество бит, шт
48
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
17х11х3
Вес, г.
350

Описание товара Набор бит и торцевых головок Gross 11599 (48 предметов)

Отвертка с набором бит и торцевых головок Gross 11599, с гибким приводом, 48 предметов из стали CrMo, рассчитана на осуществление точных работ. С ее помощью можно отремонтировать очки, игрушки, портативную и бытовую технику и т.д. К отвертке прилагаются выдвижной стержень и гибкий удлинитель, позволяющие работать с мелкими деталями в углублениях и труднодоступных местах.

Преимущества

  • Насадки изготовлены из стали CrMo и закалены до твердости 54-56 HRC, что обеспечивает их износостойкость и долговечность.
  • Реверсивный механизм значительно повышает скорость работы.
  • Вращающийся затыльник обеспечивает более удобную работу с микровинтами.
  • Намагниченные биты позволяют легко доставать металлический крепеж из углублений и насаживать его одной рукой.
  • Отверткой комфортно работать за счет эргономичной двухкомпонентной рукоятки.
  • Пластиковый жесткий кейс с защелкой позволяет с удобством транспортировать и безопасно хранить набор.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор бит и торцевых головок Gross 11599 (48 предметов)




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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для точных работ
Количество предметов, шт
48
Комплектация
Пластиковый кейс - 1 штБиты для точных работ PH: 000, 00, 00, 0, 1 - 5 штБиты для точных работ PZ: 000, 00, 00, 0, 1 - 5 штБиты для точных работ SL: 0.8, 1.2, 1.5, 1.8, 2.0, 3.0 - 5 штБиты для точных работ Hex: 0.7, 0.9, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 - 7 штБиты для точных работ Torx: T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, TT6, TT7, TT8, TT9, TT10, TT15 - 14 штТорцевые головки: 2.5, 2.5, 3.0, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0 мм - 8 штТелескопическая реверсивная отвертка для точных работ - 1 штГибкий удлинитель 4 мм x
Количество бит, шт
48
Страна производитель
Тайвань
Описание

Отвертка с набором бит и торцевых головок Gross 11599, с гибким приводом, 48 предметов из стали CrMo, рассчитана на осуществление точных работ. С ее помощью можно отремонтировать очки, игрушки, портативную и бытовую технику и т.д. К отвертке прилагаются выдвижной стержень и гибкий удлинитель, позволяющие работать с мелкими деталями в углублениях и труднодоступных местах.

Преимущества

  • Насадки изготовлены из стали CrMo и закалены до твердости 54-56 HRC, что обеспечивает их износостойкость и долговечность.
  • Реверсивный механизм значительно повышает скорость работы.
  • Вращающийся затыльник обеспечивает более удобную работу с микровинтами.
  • Намагниченные биты позволяют легко доставать металлический крепеж из углублений и насаживать его одной рукой.
  • Отверткой комфортно работать за счет эргономичной двухкомпонентной рукоятки.
  • Пластиковый жесткий кейс с защелкой позволяет с удобством транспортировать и безопасно хранить набор.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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