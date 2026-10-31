Набор инструментов Wera WE-056490 Tool-Check Plus (39 предметов)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 940 руб.
В наличии
Код товара: 347668
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
14 940 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
19х10х3
Вес, г.
500
Описание товара Набор инструментов Wera WE-056490 Tool-Check Plus (39 предметов)
Набор бит и головок 39 предметов. Комплектация: трещотка Zyklop Mini 8001 A шестигранник 1/4, ручка держатель бит с шестигранным хвостовиком 1/4 по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и типом хвостовика Wera 1, универсальный держатель 889/4/1 K Rapidaptor, стержень инструмента (соединительная деталь) 870/1, 7 торцевых головок 8790 HMA 5,5x23, 6x23, 7x23, 8x23, 10x23, 12x23, 13x23, 28 бит: 6 бит 851/1 TZ Phillips 1x25- 2 шт., PH 2x25- 3 шт., PH 3x25, 5 бит 855/1 TH Pozidriv PZ 1x25, PZ 2x25- 3 шт., PZ 3x25, 6 бит 867/1 TZ TORX TX 10x25, TX 15x25, TX 20x25, TX 25x25, TX 30x25, TX 40x25, 5 бит 867/1 Z TORX BO TX 10x25, TX 15x25, TX 20x25, TX 25x25, TX 30x25, 5 бит 840/1 Z Hex-Plus 3x25, 4x25, 5x25, 6x25, 8x25, бита 800/1 TZ 1x5,5x25.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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Набор бит и головок 39 предметов. Комплектация: трещотка Zyklop Mini 8001 A шестигранник 1/4, ручка держатель бит с шестигранным хвостовиком 1/4 по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и типом хвостовика Wera 1, универсальный держатель 889/4/1 K Rapidaptor, стержень инструмента (соединительная деталь) 870/1, 7 торцевых головок 8790 HMA 5,5x23, 6x23, 7x23, 8x23, 10x23, 12x23, 13x23, 28 бит: 6 бит 851/1 TZ Phillips 1x25- 2 шт., PH 2x25- 3 шт., PH 3x25, 5 бит 855/1 TH Pozidriv PZ 1x25, PZ 2x25- 3 шт., PZ 3x25, 6 бит 867/1 TZ TORX TX 10x25, TX 15x25, TX 20x25, TX 25x25, TX 30x25, TX 40x25, 5 бит 867/1 Z TORX BO TX 10x25, TX 15x25, TX 20x25, TX 25x25, TX 30x25, 5 бит 840/1 Z Hex-Plus 3x25, 4x25, 5x25, 6x25, 8x25, бита 800/1 TZ 1x5,5x25.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Набор инструментов Wera WE-056490 Tool-Check Plus (39 предметов) – стоимость товара 14940 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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