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Грабли веерные стальные Palisad 15 зубьев, раздвижные,стальной черенок 61787 (61787) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Грабли веерные стальные Palisad 15 зубьев, раздвижные,стальной черенок 61787 (61787)

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Грабли веерные стальные Palisad 15 зубьев, раздвижные,стальной черенок 61787 (61787) - фото 1
Грабли веерные стальные Palisad 15 зубьев, раздвижные,стальной черенок 61787 (61787) - фото 2
Грабли веерные стальные Palisad 15 зубьев, раздвижные,стальной черенок 61787 (61787) - фото 3
Грабли веерные стальные Palisad 15 зубьев, раздвижные,стальной черенок 61787 (61787) - фото 4
Грабли веерные стальные Palisad 15 зубьев, раздвижные,стальной черенок 61787 (61787) - фото 5
Грабли веерные стальные Palisad 15 зубьев, раздвижные,стальной черенок 61787 (61787) - фото 6
Грабли веерные стальные Palisad 15 зубьев, раздвижные,стальной черенок 61787 (61787) - фото 7
Грабли веерные стальные Palisad 15 зубьев, раздвижные,стальной черенок 61787 (61787) - фото 8
Грабли веерные стальные Palisad 15 зубьев, раздвижные,стальной черенок 61787 (61787) - фото 9
Грабли веерные стальные Palisad 15 зубьев, раздвижные,стальной черенок 61787 (61787) - фото 10
Грабли веерные стальные Palisad 15 зубьев, раздвижные,стальной черенок 61787 (61787) - фото 11
Грабли веерные стальные Palisad 15 зубьев, раздвижные,стальной черенок 61787 (61787) - фото 12
Грабли веерные стальные Palisad 15 зубьев, раздвижные,стальной черенок 61787 (61787) - фото 13
Грабли веерные стальные Palisad 15 зубьев, раздвижные,стальной черенок 61787 (61787) - фото 14
Грабли веерные стальные Palisad 15 зубьев, раздвижные,стальной черенок 61787 (61787) - фото 15
Грабли веерные стальные Palisad 15 зубьев, раздвижные,стальной черенок 61787 (61787) - фото 16
Грабли веерные стальные Palisad 15 зубьев, раздвижные,стальной черенок 61787 (61787) - фото 17
Грабли веерные стальные Palisad 15 зубьев, раздвижные,стальной черенок 61787 (61787) - фото 18
Грабли веерные стальные Palisad 15 зубьев, раздвижные,стальной черенок 61787 (61787) - фото 19
Грабли веерные стальные Palisad 15 зубьев, раздвижные,стальной черенок 61787 (61787) - фото 20
Грабли веерные стальные Palisad 15 зубьев, раздвижные,стальной черенок 61787 (61787) - фото 21
Грабли веерные стальные Palisad 15 зубьев, раздвижные,стальной черенок 61787 (61787) - фото 22
Грабли веерные стальные Palisad 15 зубьев, раздвижные,стальной черенок 61787 (61787) - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Грабли
Черенок
есть
Тип грабель
веерные
Материал черенка
сталь
Количество зубцов
15
Материал зубцов
сталь
Ширина рабочей части, мм
600
Длина черенка, см
162
Общая длина
1620
  • Грабли веерные стальные Palisad 15 зубьев, раздвижные,стальной черенок 61787 (61787) - фото 1
  • Грабли веерные стальные Palisad 15 зубьев, раздвижные,стальной черенок 61787 (61787) - фото 2
  • Грабли веерные стальные Palisad 15 зубьев, раздвижные,стальной черенок 61787 (61787) - фото 3
  • Грабли веерные стальные Palisad 15 зубьев, раздвижные,стальной черенок 61787 (61787) - фото 4
  • Грабли веерные стальные Palisad 15 зубьев, раздвижные,стальной черенок 61787 (61787) - фото 5
  • Грабли веерные стальные Palisad 15 зубьев, раздвижные,стальной черенок 61787 (61787) - фото 6
  • Грабли веерные стальные Palisad 15 зубьев, раздвижные,стальной черенок 61787 (61787) - фото 7
  • Грабли веерные стальные Palisad 15 зубьев, раздвижные,стальной черенок 61787 (61787) - фото 8
  • Грабли веерные стальные Palisad 15 зубьев, раздвижные,стальной черенок 61787 (61787) - фото 9
  • Грабли веерные стальные Palisad 15 зубьев, раздвижные,стальной черенок 61787 (61787) - фото 10
  • Грабли веерные стальные Palisad 15 зубьев, раздвижные,стальной черенок 61787 (61787) - фото 11
  • Грабли веерные стальные Palisad 15 зубьев, раздвижные,стальной черенок 61787 (61787) - фото 12
  • Грабли веерные стальные Palisad 15 зубьев, раздвижные,стальной черенок 61787 (61787) - фото 13
  • Грабли веерные стальные Palisad 15 зубьев, раздвижные,стальной черенок 61787 (61787) - фото 14
  • Грабли веерные стальные Palisad 15 зубьев, раздвижные,стальной черенок 61787 (61787) - фото 15
  • Грабли веерные стальные Palisad 15 зубьев, раздвижные,стальной черенок 61787 (61787) - фото 16
  • Грабли веерные стальные Palisad 15 зубьев, раздвижные,стальной черенок 61787 (61787) - фото 17
  • Грабли веерные стальные Palisad 15 зубьев, раздвижные,стальной черенок 61787 (61787) - фото 18
  • Грабли веерные стальные Palisad 15 зубьев, раздвижные,стальной черенок 61787 (61787) - фото 19
  • Грабли веерные стальные Palisad 15 зубьев, раздвижные,стальной черенок 61787 (61787) - фото 20
  • Грабли веерные стальные Palisad 15 зубьев, раздвижные,стальной черенок 61787 (61787) - фото 21
  • Грабли веерные стальные Palisad 15 зубьев, раздвижные,стальной черенок 61787 (61787) - фото 22
  • Грабли веерные стальные Palisad 15 зубьев, раздвижные,стальной черенок 61787 (61787) - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 380 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 346554
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Грабли веерные стальные Palisad 15 зубьев, раздвижные,стальной черенок 61787 (61787)
1 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Грабли
Назначение
для уборки листвы и садового мусора
Черенок
есть
Тип грабель
веерные
Материал черенка
сталь
Количество зубцов
15
Материал зубцов
сталь
Ширина рабочей части, мм
600
Длина черенка, см
162
Общая длина
1620
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
81х18х5
Вес, г.
930

Описание товара Грабли веерные стальные Palisad 15 зубьев, раздвижные,стальной черенок 61787 (61787)

Веерные телескопические раздвижные грабли PALISAD LUXE 61787 используются для сбора мусора, сорняков, опавших листьев и сухих веток деревьев. Подходят для использования на даче, в саду, лесопарковых зонах и т. д. Круглые зубья жесткой конструкции позволяют использовать данную модель грабель для рыхления и аэрации почвы на грядках и клумбах.

Отзывы о товаре Грабли веерные стальные Palisad 15 зубьев, раздвижные,стальной черенок 61787 (61787)




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Грабли
Назначение
для уборки листвы и садового мусора
Черенок
есть
Тип грабель
веерные
Материал черенка
сталь
Количество зубцов
15
Материал зубцов
сталь
Ширина рабочей части, мм
600
Длина черенка, см
162
Общая длина
1620
Страна производитель
Китай
Описание
Веерные телескопические раздвижные грабли PALISAD LUXE 61787 используются для сбора мусора, сорняков, опавших листьев и сухих веток деревьев. Подходят для использования на даче, в саду, лесопарковых зонах и т. д. Круглые зубья жесткой конструкции позволяют использовать данную модель грабель для рыхления и аэрации почвы на грядках и клумбах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Грабли веерные стальные Palisad 15 зубьев, раздвижные,стальной черенок 61787 (61787) - этот товар вы можете купить по цене 1380 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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