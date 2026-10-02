Грабли веерные стальные Palisad 15 зубьев, раздвижные,стальной черенок 61787 (61787)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Грабли
Черенок
есть
Тип грабель
веерные
Материал черенка
сталь
Количество зубцов
15
Материал зубцов
сталь
Ширина рабочей части, мм
600
Длина черенка, см
162
Общая длина
1620
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 380 руб.
В наличии
Код товара: 346554
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 380 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Грабли
Назначение
для уборки листвы и садового мусора
Черенок
есть
Тип грабель
веерные
Материал черенка
сталь
Количество зубцов
15
Материал зубцов
сталь
Ширина рабочей части, мм
600
Длина черенка, см
162
Общая длина
1620
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
81х18х5
Вес, г.
930
Описание товара Грабли веерные стальные Palisad 15 зубьев, раздвижные,стальной черенок 61787 (61787)
Веерные телескопические раздвижные грабли PALISAD LUXE 61787 используются для сбора мусора, сорняков, опавших листьев и сухих веток деревьев. Подходят для использования на даче, в саду, лесопарковых зонах и т. д. Круглые зубья жесткой конструкции позволяют использовать данную модель грабель для рыхления и аэрации почвы на грядках и клумбах.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Грабли
Назначение
для уборки листвы и садового мусора
Черенок
есть
Тип грабель
веерные
Материал черенка
сталь
Количество зубцов
15
Материал зубцов
сталь
Ширина рабочей части, мм
600
Длина черенка, см
162
Общая длина
1620
Страна производитель
Китай
Веерные телескопические раздвижные грабли PALISAD LUXE 61787 используются для сбора мусора, сорняков, опавших листьев и сухих веток деревьев. Подходят для использования на даче, в саду, лесопарковых зонах и т. д. Круглые зубья жесткой конструкции позволяют использовать данную модель грабель для рыхления и аэрации почвы на грядках и клумбах.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Грабли веерные стальные Palisad 15 зубьев, раздвижные,стальной черенок 61787 (61787) - этот товар вы можете купить по цене 1380 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Грабли веерные стальные Palisad 15 зубьев, раздвижные,стальной черенок 61787 (61787)