Кулер-водораздатчик настольный Sonnen TS-01, 1 кран (без нагрева и охлаждения)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кулер-водораздатчик настольный Sonnen TS-01, 1 кран (без нагрева и охлаждения)
Предназначен для раздачи воды комнатной температуры. Легок в обращении и содержании. Для использования необходимо поместить бутыль в специальное отверстие на верхней части водораздатчика. Перед первым использованием необходимо слить около 0,5 л воды, чтобы очистить накопительный бак и трубки от скопившейся производственной пыли. Тип крана "нажим рукой" позволяет с легкостью наполнить любую емкость водой.
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Предназначен для раздачи воды комнатной температуры. Легок в обращении и содержании. Для использования необходимо поместить бутыль в специальное отверстие на верхней части водораздатчика. Перед первым использованием необходимо слить около 0,5 л воды, чтобы очистить накопительный бак и трубки от скопившейся производственной пыли. Тип крана "нажим рукой" позволяет с легкостью наполнить любую емкость водой.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники
Достоинства:
Отличная вещь, компактный. Устанавливается на стол. Очень удобно. Легко мыть, простой в использовании.
Недостатки:
Минус - то, что медленно подается вода.
Комментарий:
Легко мыть, простой в использовании.
Достоинства:
Цена
Недостатки:
Отсутствуют
Комментарий:
Брали в детский сад полгода назад. Воспитатели группы были в восторге - теперь детки сами могут налить себе воду. Работает отлично!)
Отзывы о товаре Кулер-водораздатчик настольный Sonnen TS-01, 1 кран (без нагрева и охлаждения)
Достоинства:
Отличная вещь, компактный. Устанавливается на стол. Очень удобно. Легко мыть, простой в использовании.
Недостатки:
Минус - то, что медленно подается вода.
Комментарий:
Легко мыть, простой в использовании.
Достоинства:
Цена
Недостатки:
Отсутствуют
Комментарий:
Брали в детский сад полгода назад. Воспитатели группы были в восторге - теперь детки сами могут налить себе воду. Работает отлично!)