Мойка высокого давления Karcher K 5 UM (1.950-213.0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мойка высокого давления Karcher K 5 UM (1.950-213.0)
Минимойка с двигателем воздушного охлаждения прекрасно подходит для регулярного применения, в том числе для очистки больших площадей и устранения стойких загрязнений. Версия - в базовой комплектации. Шланг высокого давления мгновенно соединяется с пистолетом и вновь отсоединяется от него одним нажатием кнопки. Это экономит время и силы. Вращение струйной трубки Vario-Power обеспечивает плавное регулирование давления в соответствии с решаемой задачей чистки, предусмотрен встроенный бак для чистящего средства, который удобно находится в верхней части корпуса аппарата. Модель имеет встроенный водяной фильтр. Эргономичный дизайн обеспечивает удобство и комфорт в работе, перемещении и транспортировке.
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