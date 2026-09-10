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Мойка высокого давления Karcher K 5 UM (1.950-213.0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мойка высокого давления Karcher K 5 UM (1.950-213.0)

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Мойка высокого давления Karcher K 5 UM (1.950-213.0) - фото 1
Мойка высокого давления Karcher K 5 UM (1.950-213.0) - фото 2
Мойка высокого давления Karcher K 5 UM (1.950-213.0) - фото 3
Мойка высокого давления Karcher K 5 UM (1.950-213.0) - фото 4
Мойка высокого давления Karcher K 5 UM (1.950-213.0) - фото 5
Мойка высокого давления Karcher K 5 UM (1.950-213.0) - фото 6
Мойка высокого давления Karcher K 5 UM (1.950-213.0) - фото 7
Мойка высокого давления Karcher K 5 UM (1.950-213.0) - фото 8
Мойка высокого давления Karcher K 5 UM (1.950-213.0) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
  • Мойка высокого давления Karcher K 5 UM (1.950-213.0) - фото 1
  • Мойка высокого давления Karcher K 5 UM (1.950-213.0) - фото 2
  • Мойка высокого давления Karcher K 5 UM (1.950-213.0) - фото 3
  • Мойка высокого давления Karcher K 5 UM (1.950-213.0) - фото 4
  • Мойка высокого давления Karcher K 5 UM (1.950-213.0) - фото 5
  • Мойка высокого давления Karcher K 5 UM (1.950-213.0) - фото 6
  • Мойка высокого давления Karcher K 5 UM (1.950-213.0) - фото 7
  • Мойка высокого давления Karcher K 5 UM (1.950-213.0) - фото 8
  • Мойка высокого давления Karcher K 5 UM (1.950-213.0) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-12%
25 070 руб.  28 641 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 345475
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Характеристики

Бренд
Karcher
Тип товара
Мойки высокого давления
Вес, кг.
7.2

Описание товара Мойка высокого давления Karcher K 5 UM (1.950-213.0)

Минимойка с двигателем воздушного охлаждения прекрасно подходит для регулярного применения, в том числе для очистки больших площадей и устранения стойких загрязнений. Версия - в базовой комплектации. Шланг высокого давления мгновенно соединяется с пистолетом и вновь отсоединяется от него одним нажатием кнопки. Это экономит время и силы. Вращение струйной трубки Vario-Power обеспечивает плавное регулирование давления в соответствии с решаемой задачей чистки, предусмотрен встроенный бак для чистящего средства, который удобно находится в верхней части корпуса аппарата. Модель имеет встроенный водяной фильтр. Эргономичный дизайн обеспечивает удобство и комфорт в работе, перемещении и транспортировке.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT

Отзывы о товаре Мойка высокого давления Karcher K 5 UM (1.950-213.0)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Karcher
Тип товара
Мойки высокого давления
Описание
Минимойка с двигателем воздушного охлаждения прекрасно подходит для регулярного применения, в том числе для очистки больших площадей и устранения стойких загрязнений. Версия - в базовой комплектации. Шланг высокого давления мгновенно соединяется с пистолетом и вновь отсоединяется от него одним нажатием кнопки. Это экономит время и силы. Вращение струйной трубки Vario-Power обеспечивает плавное регулирование давления в соответствии с решаемой задачей чистки, предусмотрен встроенный бак для чистящего средства, который удобно находится в верхней части корпуса аппарата. Модель имеет встроенный водяной фильтр. Эргономичный дизайн обеспечивает удобство и комфорт в работе, перемещении и транспортировке.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мойка высокого давления Karcher K 5 UM (1.950-213.0) - данный товар вы можете купить по цене 25070 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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