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Характеристики
Тип товара
Компактные фотоаппараты
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 344334
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Описание товара Фотоаппарат Rekam iLook S990i серебристый 21Mpix 3" 720p SDHC/MMC CMOS IS el/Li-Ion
Лёгкая и компактная фотокамера Rekam iLook S990i без проблем помещается в кармане и в небольшой сумке, что позволяет в любой момент иметь при себе функциональную камеру с высоким качеством фото и видео съёмок. Разрешение в 21 мегапиксель обеспечивает высокую детализацию и чёткость изображения. Функция стабилизации изображения позволяет делать моментальные снимки, наилучшим образом устраняя дрожание камеры. Настройки выбора чувствительности ISO от 100 до 800 и Авто. Можно выбрать специальные настройки для особых условий, сценарии: Авто / Спорт / Ночная съёмка/ Портрет / Пейзаж/ Яркая сцена / Пляж / Вечеринка / Высокая чувствительность. Разнообразные режимы съёмки помогают получить отличные фотографии в любых условиях – на улице и в помещении, при ярком или недостаточном свете.
Лёгкая и компактная фотокамера Rekam iLook S990i без проблем помещается в кармане и в небольшой сумке, что позволяет в любой момент иметь при себе функциональную камеру с высоким качеством фото и видео съёмок. Разрешение в 21 мегапиксель обеспечивает высокую детализацию и чёткость изображения. Функция стабилизации изображения позволяет делать моментальные снимки, наилучшим образом устраняя дрожание камеры. Настройки выбора чувствительности ISO от 100 до 800 и Авто. Можно выбрать специальные настройки для особых условий, сценарии: Авто / Спорт / Ночная съёмка/ Портрет / Пейзаж/ Яркая сцена / Пляж / Вечеринка / Высокая чувствительность. Разнообразные режимы съёмки помогают получить отличные фотографии в любых условиях – на улице и в помещении, при ярком или недостаточном свете.
Фотоаппарат Rekam iLook S990i серебристый 21Mpix 3" 720p SDHC/MMC CMOS IS el/Li-Ion - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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