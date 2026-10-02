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Ветровики SkyLine Honda Civic HB 2012- (with chrome molding), пар купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ветровики SkyLine Honda Civic HB 2012- (with chrome molding), пар

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Ветровики SkyLine Honda Civic HB 2012- (with chrome molding), пар - фото 1
Ветровики SkyLine Honda Civic HB 2012- (with chrome molding), пар - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ветровики
  • Ветровики SkyLine Honda Civic HB 2012- (with chrome molding), пар - фото 1
  • Ветровики SkyLine Honda Civic HB 2012- (with chrome molding), пар - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-12%
1 500 руб.  1 700 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 344006
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ветровики SkyLine Honda Civic HB 2012- (with chrome molding), пар
1 500 руб. -12%
1 700 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SkyLine
Тип товара
Ветровики
Марка автомобиля
Honda Civic
Назначение
для боковых окон
Цвет
дымчатый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х20х5
Вес, г.
800

Описание товара Ветровики SkyLine Honda Civic HB 2012- (with chrome molding), пар

Дефлекторы окон представляют собой накладки на боковое стекло автомобиля, произведенные из акрилового стекла. Это аксессуары, предназначенные для отводов потока воздуха. Внешний вид автомобиля после установки дефлекторов качественно меняется: одни модели приобретают еще большую солидность, другие подчеркнуто спортивный стиль.

Отзывы о товаре Ветровики SkyLine Honda Civic HB 2012- (with chrome molding), пар




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
SkyLine
Тип товара
Ветровики
Марка автомобиля
Honda Civic
Назначение
для боковых окон
Цвет
дымчатый
Страна производитель
Китай
Описание
Дефлекторы окон представляют собой накладки на боковое стекло автомобиля, произведенные из акрилового стекла. Это аксессуары, предназначенные для отводов потока воздуха. Внешний вид автомобиля после установки дефлекторов качественно меняется: одни модели приобретают еще большую солидность, другие подчеркнуто спортивный стиль.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ветровики SkyLine Honda Civic HB 2012- (with chrome molding), пар - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1500 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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