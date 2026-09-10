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Набор светофильтров коррекции цветовой температуры Godox SA-11T для S30 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор светофильтров коррекции цветовой температуры Godox SA-11T для S30

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Набор светофильтров коррекции цветовой температуры Godox SA-11T для S30 - фото 1
Набор светофильтров коррекции цветовой температуры Godox SA-11T для S30 - фото 2
Набор светофильтров коррекции цветовой температуры Godox SA-11T для S30 - фото 3
Набор светофильтров коррекции цветовой температуры Godox SA-11T для S30 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Светофильтры
  • Набор светофильтров коррекции цветовой температуры Godox SA-11T для S30 - фото 1
  • Набор светофильтров коррекции цветовой температуры Godox SA-11T для S30 - фото 2
  • Набор светофильтров коррекции цветовой температуры Godox SA-11T для S30 - фото 3
  • Набор светофильтров коррекции цветовой температуры Godox SA-11T для S30 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 342812
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Светофильтры
Габаритные размеры, см
7,8х7,8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
100

Описание товара Набор светофильтров коррекции цветовой температуры Godox SA-11T для S30

Godox SA-11T – набор фолиевых (гелевых) светофильтров для коррекции цветовой температуры при съемке различных объектов. Размеры фильтра 78х78 мм. В набор включены 32 фильтра: по 2 фильтра 16 цветов. Фильтры SA-11T предназначены для использования с фокусируемым светодиодным осветителем Godox S30.

Отзывы о товаре Набор светофильтров коррекции цветовой температуры Godox SA-11T для S30




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Светофильтры
Габаритные размеры, см
7,8х7,8
Страна производитель
Китай
Описание
Godox SA-11T – набор фолиевых (гелевых) светофильтров для коррекции цветовой температуры при съемке различных объектов. Размеры фильтра 78х78 мм. В набор включены 32 фильтра: по 2 фильтра 16 цветов. Фильтры SA-11T предназначены для использования с фокусируемым светодиодным осветителем Godox S30.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор светофильтров коррекции цветовой температуры Godox SA-11T для S30 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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