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Мотобур Elitech БМ 52E Про купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мотобур Elitech БМ 52E Про

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Мотобур Elitech БМ 52E Про
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мотобур
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
12 180 руб.  14 276 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 341551
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Характеристики

Бренд
ELITECH
Тип товара
Мотобур
Вес, кг.
11.11

Описание товара Мотобур Elitech БМ 52E Про

Мотобур Elitech БМ 52E Про предназначен для бурения грунта и льда шнеком диаметром от 40 мм до 200 мм на глубину до 1,8 метров. 2-х тактный бензиновый двигатель. Работа одного или двух операторов. Эргономичная рукоятка. Стандартный диаметр вала.

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Характеристики
Бренд
ELITECH
Тип товара
Мотобур
Описание
Мотобур Elitech БМ 52E Про предназначен для бурения грунта и льда шнеком диаметром от 40 мм до 200 мм на глубину до 1,8 метров. 2-х тактный бензиновый двигатель. Работа одного или двух операторов. Эргономичная рукоятка. Стандартный диаметр вала.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мотобур Elitech БМ 52E Про - стоимость товара 12180 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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