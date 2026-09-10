Мойка высокого давления Kolner KHPW2600SP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка высокого давления Kolner
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-5%13 575 руб. 14 250 руб.
Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:
11 265 руб.
E-mail
Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
или получить скидку просто так
11 265 руб.
Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
или получить скидку просто так
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 341523
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, кг.
11.11
Описание товара Мойка высокого давления Kolner KHPW2600SP
Мойка высокого давления Kolner KHPW2600SP применяется для очистки от загрязнений дачного инвентаря, ступенек, садовых дорожек, бассейнов, заборов, фасадов зданий, транспортных средств и других поверхностей в рамках бытовых нужд. ФУНКЦИЯ САМОВСАСЫВАНИЯ: специальная конструкция насоса обеспечивает стабильный напор даже при минимальном давлении воды на входе мойки. ФУНКЦИЯ AUTO STOP: мотор останавливается автоматически при отжатой спусковой кнопке пистолета.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 13 130 руб.3283 руб. в СплитМойка высокого давления P.I.T. PHP170-C1
-
В наличииЦена 13 500 руб.3375 руб. в СплитМоечная машина высокого давления DENZEL 58266, R-180iD, 2000 Вт,...
-
В наличииЦена 15 040 руб.3760 руб. в СплитМоечная машина высокого давления DENZEL 58237, R-210iD, 2600 Вт,...
-
В наличииЦена 15 300 руб. 24 080 руб.3825 руб. в СплитМойка высокого давления STEHER 180 Атм, 2200 Вт, пистолет G-280 ...
-
В наличииЦена 15 370 руб.3843 руб. в СплитМойка высокого давления Karcher K 3 Classic Car (1.676-222.0)
-
В наличииЦена 17 620 руб.4405 руб. в СплитМинимойка Karcher K 3 Power Control *EU 1600Вт (1.676-100.0)
-
В наличииЦена 17 730 руб.4433 руб. в СплитМойка высокого давления Hanskonner HPW9225
-
В наличииЦена 18 360 руб.4590 руб. в СплитSTEHER 200 Атм, 2600 Вт, мойка высокого давления, пистолет G-280...
-
В наличииЦена 18 880 руб.4720 руб. в СплитМойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт, Профессионал
-
В наличииЦена 19 660 руб.4915 руб. в СплитМоечная машина высокого давления DENZEL 58271, K 50 Power, 2100 ...
-
В наличииЦена 20 710 руб.5178 руб. в СплитМоечная машина высокого давления DENZEL 58272, K 70 Power, 2500 ...
-
В наличииЦена 22 620 руб.5655 руб. в СплитМоечная машина высокого давления DENZEL 58273, K 90 Power, 3100 ...
Мойка высокого давления Kolner KHPW2600SP применяется для очистки от загрязнений дачного инвентаря, ступенек, садовых дорожек, бассейнов, заборов, фасадов зданий, транспортных средств и других поверхностей в рамках бытовых нужд. ФУНКЦИЯ САМОВСАСЫВАНИЯ: специальная конструкция насоса обеспечивает стабильный напор даже при минимальном давлении воды на входе мойки. ФУНКЦИЯ AUTO STOP: мотор останавливается автоматически при отжатой спусковой кнопке пистолета.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Мойка высокого давления Kolner KHPW2600SP - стоимость товара 13575 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мойка высокого давления Kolner KHPW2600SP