Top.Mail.Ru
Мойка высокого давления Kolner KHPW1900SP купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мойка высокого давления Kolner KHPW1900SP

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мойка высокого давления Kolner KHPW1900SP - фото 1
Мойка высокого давления Kolner KHPW1900SP - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка высокого давления Kolner
  • Мойка высокого давления Kolner KHPW1900SP - фото 1
  • Мойка высокого давления Kolner KHPW1900SP - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 218 руб.  8 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 341521
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kolner
Тип товара
Мойка высокого давления Kolner
Вес, кг.
6

Описание товара Мойка высокого давления Kolner KHPW1900SP

Мойка высокого давления Kolner KHPW1900SP подходит для очистки от загрязнений кузова автомобиля, стен зданий и построек, садовых инструментов, тротуаров, садовых дорожек и других объектов и предметов. Для забора воды можно использовать как емкость (бак или бочку), так и водопровод. О высоком уровне производительности модели свидетельствует показатель потребляемой мощности, равный 1.9 кВт. Мойка характеризуется производительностью, достигающей 400 л/ч и максимальным давлением, составляющим 135 бар. Имеется возможность использования моющего средства.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT

Отзывы о товаре Мойка высокого давления Kolner KHPW1900SP




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kolner
Тип товара
Мойка высокого давления Kolner
Описание
Мойка высокого давления Kolner KHPW1900SP подходит для очистки от загрязнений кузова автомобиля, стен зданий и построек, садовых инструментов, тротуаров, садовых дорожек и других объектов и предметов. Для забора воды можно использовать как емкость (бак или бочку), так и водопровод. О высоком уровне производительности модели свидетельствует показатель потребляемой мощности, равный 1.9 кВт. Мойка характеризуется производительностью, достигающей 400 л/ч и максимальным давлением, составляющим 135 бар. Имеется возможность использования моющего средства.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мойка высокого давления Kolner KHPW1900SP - купить по цене 8218 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...