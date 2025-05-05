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Кровать INTEX DURA-BEAM CLASSIC DOWNY, Jr. Twin, флок, 64756, 76x191x26 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кровать INTEX DURA-BEAM CLASSIC DOWNY, Jr. Twin, флок, 64756, 76x191x26

18 Отзывы
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Кровать INTEX DURA-BEAM CLASSIC DOWNY, Jr. Twin, флок, 64756, 76x191x26 - фото 1
Кровать INTEX DURA-BEAM CLASSIC DOWNY, Jr. Twin, флок, 64756, 76x191x26 - фото 2
Кровать INTEX DURA-BEAM CLASSIC DOWNY, Jr. Twin, флок, 64756, 76x191x26 - фото 3
Кровать INTEX DURA-BEAM CLASSIC DOWNY, Jr. Twin, флок, 64756, 76x191x26 - фото 4
Кровать INTEX DURA-BEAM CLASSIC DOWNY, Jr. Twin, флок, 64756, 76x191x26 - фото 5
Кровать INTEX DURA-BEAM CLASSIC DOWNY, Jr. Twin, флок, 64756, 76x191x26 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кровать надувная
  • Кровать INTEX DURA-BEAM CLASSIC DOWNY, Jr. Twin, флок, 64756, 76x191x26 - фото 1
  • Кровать INTEX DURA-BEAM CLASSIC DOWNY, Jr. Twin, флок, 64756, 76x191x26 - фото 2
  • Кровать INTEX DURA-BEAM CLASSIC DOWNY, Jr. Twin, флок, 64756, 76x191x26 - фото 3
  • Кровать INTEX DURA-BEAM CLASSIC DOWNY, Jr. Twin, флок, 64756, 76x191x26 - фото 4
  • Кровать INTEX DURA-BEAM CLASSIC DOWNY, Jr. Twin, флок, 64756, 76x191x26 - фото 5
  • Кровать INTEX DURA-BEAM CLASSIC DOWNY, Jr. Twin, флок, 64756, 76x191x26 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-82%
1 070 руб.  6 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 341068
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Характеристики

Бренд
Intex
Тип товара
Кровать надувная
Материал
ПВХ
Насос в комплекте
нет
Особенности
устойчив и обладает определенной жесткостью за счет технологии Fiber-Tech
Размер
76x191x26 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х24х9
Вес, кг.
1.72

Описание товара Кровать INTEX DURA-BEAM CLASSIC DOWNY, Jr. Twin, флок, 64756, 76x191x26

Односпальный надувной матрас INTEX DURA-BEAM CLASSIC DOWNY, Jr. Twin - сочетание стильного дизайна и восхитительного удобства! Благодаря запатентованной технологии Fiber-Tech, отличающейся от классической тем, что перегородки внутренней конструкции состоят из тысяч высокопрочных полиэфирных волокон, не деформирующихся со временем. Этот надувной домашний матрас подстраивается под ваши предпочтения по жесткости, великолепно поддерживает тело и обеспечивает комфортный сон. Надувной матрас для сна Classic Downy - удобен, долговечен и красив, компактен в сложенном виде. Это прекрасный выбор для дома, дачи и отдыха на природе. Ворсистая поверхность легко чистится и моется, не пропускает влагу, предотвращает сползание постельного белья. Матрас имеет широкий клапан 2-в-1, позволяющий быстро надувать и освобождать его от воздуха. Размер: 76*191*26 см. Удобен для сна. Устойчив и обладает определенной жесткостью за счет технологии Fiber-Tech. Специальный клапан позволит значительно ускорить процесс надувания и сдувания матраса. Максимальная нагрузка: 136 кг. Цвет: темно-синий. Внимание!Новые надувные матрасы Intex могут в первую неделю своего использования становиться мягче. Это обусловлено тем, что клапан еще не разработан, и может пропускать некоторое количество воздуха. В данном случае необходимо просто подкачивать кровать каждый день, через несколько дней клапан разработается и проблема исчезнет.

Отзывы о товаре Кровать INTEX DURA-BEAM CLASSIC DOWNY, Jr. Twin, флок, 64756, 76x191x26

Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Николай Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный матрац рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
18.09.2024
Эдуард Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный матрас, не здувается уже месяц, удобный-спина отдыхает.
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2024
Рамин Д.

Достоинства:


Комментарий:
Пока всё хорошо, держит форму, не спускает
Источник: Яндекс Маркет
22.07.2024
VIKTOR P.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел в срок, соответствует описанию, отличный товар и цена
Источник: Яндекс Маркет
20.07.2024
Valery Z.

Достоинства:


Комментарий:
Накачал, все отлично. За сутки не спустило вообще. Выгодно , качество хорошее
Источник: Яндекс Маркет
18.06.2024
юрий ш.

Достоинства:


Комментарий:
Проверил, не спускает, в надутом состоянии выглядит как арка и не выпрямляется в процессе эксплуатации.
Источник: Яндекс Маркет
17.06.2024
Виктория В.

Достоинства:


Комментарий:
Не предусмотрен насос,хотя бы ручной
Источник: Яндекс Маркет
07.06.2024
Виктория Д.

Достоинства:


Комментарий:
Матрас хороший, проверили на целостность. Но очень не удобно т долго надувать! Нет насоса и переходника к насосу в комплекте нет. Имейте ввиду!
Источник: Яндекс Маркет
01.06.2024
игорь

Достоинства:


Комментарий:
Ещё не надувал. Насос в комплект не входит
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2024
Олег Е.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь матрасом этого производителя много лет, на рыбалках и иногда на даче для гостей. Ни разу не подводили, последний прослужил лет пять-шесть. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2024
Мария Т.

Достоинства:


Комментарий:
Накаченный уже месяц,даже не разу не спустил
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2023
Владислава М.

Достоинства:


Комментарий:
Использовали 2 человека общим весом около 150 кг в течение недели - отличный результат. За ночь немного спускала, но буквально на пару подкачек насосом, поэтому кроватью довольны.
Источник: Яндекс Маркет
03.10.2023
Алексей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
накачал, оставил на пробу: будет спускать или нет. Пока поставил 4. Если все будет хорошо- повышу оценку до 5.
Источник: Яндекс Маркет
18.08.2023
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
В палатке спать офигенно, 4 раза выезжал, не спускает пока что
Источник: Яндекс Маркет
03.08.2023
Андрей И.

Достоинства:


Комментарий:
Большой, удобный, надежность проверим временем. Куплен для выезда на пикник, в палатку. Дополняю, выезд ввдержал, при большой, но допустимой для него нагрузке спустил за ночь на 1/3
Источник: Яндекс Маркет
23.07.2023
Дарьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший матрац! Спать удобно, долго держит и не спускает, можно не волноваться, надежный, 120 кг выдержит спокойно
Источник: Яндекс Маркет
16.07.2023
Миронова Ольга

Достоинства:


Комментарий:
Отличный, понравилось, не спускал, спали три ночи
Источник: Яндекс Маркет
05.06.2023
Наталья П.

Достоинства:


Комментарий:
НАКАЧАЛИ ,ДЕРЖИТ ВОЗДУХ.ПОКА НЕ ЭКСПЛУАТИРОВАЛИ



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Intex
Тип товара
Кровать надувная
Материал
ПВХ
Насос в комплекте
нет
Особенности
устойчив и обладает определенной жесткостью за счет технологии Fiber-Tech
Размер
76x191x26 см
Страна производитель
Китай
Описание
Односпальный надувной матрас INTEX DURA-BEAM CLASSIC DOWNY, Jr. Twin - сочетание стильного дизайна и восхитительного удобства! Благодаря запатентованной технологии Fiber-Tech, отличающейся от классической тем, что перегородки внутренней конструкции состоят из тысяч высокопрочных полиэфирных волокон, не деформирующихся со временем. Этот надувной домашний матрас подстраивается под ваши предпочтения по жесткости, великолепно поддерживает тело и обеспечивает комфортный сон. Надувной матрас для сна Classic Downy - удобен, долговечен и красив, компактен в сложенном виде. Это прекрасный выбор для дома, дачи и отдыха на природе. Ворсистая поверхность легко чистится и моется, не пропускает влагу, предотвращает сползание постельного белья. Матрас имеет широкий клапан 2-в-1, позволяющий быстро надувать и освобождать его от воздуха. Размер: 76*191*26 см. Удобен для сна. Устойчив и обладает определенной жесткостью за счет технологии Fiber-Tech. Специальный клапан позволит значительно ускорить процесс надувания и сдувания матраса. Максимальная нагрузка: 136 кг. Цвет: темно-синий. Внимание!Новые надувные матрасы Intex могут в первую неделю своего использования становиться мягче. Это обусловлено тем, что клапан еще не разработан, и может пропускать некоторое количество воздуха. В данном случае необходимо просто подкачивать кровать каждый день, через несколько дней клапан разработается и проблема исчезнет.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Николай Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный матрац рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
18.09.2024
Эдуард Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный матрас, не здувается уже месяц, удобный-спина отдыхает.
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2024
Рамин Д.

Достоинства:


Комментарий:
Пока всё хорошо, держит форму, не спускает
Источник: Яндекс Маркет
22.07.2024
VIKTOR P.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел в срок, соответствует описанию, отличный товар и цена
Источник: Яндекс Маркет
20.07.2024
Valery Z.

Достоинства:


Комментарий:
Накачал, все отлично. За сутки не спустило вообще. Выгодно , качество хорошее
Источник: Яндекс Маркет
18.06.2024
юрий ш.

Достоинства:


Комментарий:
Проверил, не спускает, в надутом состоянии выглядит как арка и не выпрямляется в процессе эксплуатации.
Источник: Яндекс Маркет
17.06.2024
Виктория В.

Достоинства:


Комментарий:
Не предусмотрен насос,хотя бы ручной
Источник: Яндекс Маркет
07.06.2024
Виктория Д.

Достоинства:


Комментарий:
Матрас хороший, проверили на целостность. Но очень не удобно т долго надувать! Нет насоса и переходника к насосу в комплекте нет. Имейте ввиду!
Источник: Яндекс Маркет
01.06.2024
игорь

Достоинства:


Комментарий:
Ещё не надувал. Насос в комплект не входит
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2024
Олег Е.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь матрасом этого производителя много лет, на рыбалках и иногда на даче для гостей. Ни разу не подводили, последний прослужил лет пять-шесть. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2024
Мария Т.

Достоинства:


Комментарий:
Накаченный уже месяц,даже не разу не спустил
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2023
Владислава М.

Достоинства:


Комментарий:
Использовали 2 человека общим весом около 150 кг в течение недели - отличный результат. За ночь немного спускала, но буквально на пару подкачек насосом, поэтому кроватью довольны.
Источник: Яндекс Маркет
03.10.2023
Алексей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
накачал, оставил на пробу: будет спускать или нет. Пока поставил 4. Если все будет хорошо- повышу оценку до 5.
Источник: Яндекс Маркет
18.08.2023
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
В палатке спать офигенно, 4 раза выезжал, не спускает пока что
Источник: Яндекс Маркет
03.08.2023
Андрей И.

Достоинства:


Комментарий:
Большой, удобный, надежность проверим временем. Куплен для выезда на пикник, в палатку. Дополняю, выезд ввдержал, при большой, но допустимой для него нагрузке спустил за ночь на 1/3
Источник: Яндекс Маркет
23.07.2023
Дарьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший матрац! Спать удобно, долго держит и не спускает, можно не волноваться, надежный, 120 кг выдержит спокойно
Источник: Яндекс Маркет
16.07.2023
Миронова Ольга

Достоинства:


Комментарий:
Отличный, понравилось, не спускал, спали три ночи
Источник: Яндекс Маркет
05.06.2023
Наталья П.

Достоинства:


Комментарий:
НАКАЧАЛИ ,ДЕРЖИТ ВОЗДУХ.ПОКА НЕ ЭКСПЛУАТИРОВАЛИ


Кровать INTEX DURA-BEAM CLASSIC DOWNY, Jr. Twin, флок, 64756, 76x191x26 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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