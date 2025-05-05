Кровать INTEX DURA-BEAM CLASSIC DOWNY, Jr. Twin, флок, 64756, 76x191x26
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кровать INTEX DURA-BEAM CLASSIC DOWNY, Jr. Twin, флок, 64756, 76x191x26
Односпальный надувной матрас INTEX DURA-BEAM CLASSIC DOWNY, Jr. Twin - сочетание стильного дизайна и восхитительного удобства! Благодаря запатентованной технологии Fiber-Tech, отличающейся от классической тем, что перегородки внутренней конструкции состоят из тысяч высокопрочных полиэфирных волокон, не деформирующихся со временем. Этот надувной домашний матрас подстраивается под ваши предпочтения по жесткости, великолепно поддерживает тело и обеспечивает комфортный сон. Надувной матрас для сна Classic Downy - удобен, долговечен и красив, компактен в сложенном виде. Это прекрасный выбор для дома, дачи и отдыха на природе. Ворсистая поверхность легко чистится и моется, не пропускает влагу, предотвращает сползание постельного белья. Матрас имеет широкий клапан 2-в-1, позволяющий быстро надувать и освобождать его от воздуха. Размер: 76*191*26 см. Удобен для сна. Устойчив и обладает определенной жесткостью за счет технологии Fiber-Tech. Специальный клапан позволит значительно ускорить процесс надувания и сдувания матраса. Максимальная нагрузка: 136 кг. Цвет: темно-синий. Внимание!Новые надувные матрасы Intex могут в первую неделю своего использования становиться мягче. Это обусловлено тем, что клапан еще не разработан, и может пропускать некоторое количество воздуха. В данном случае необходимо просто подкачивать кровать каждый день, через несколько дней клапан разработается и проблема исчезнет.
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Достоинства:
Комментарий:
Отличный матрац рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Отличный матрас, не здувается уже месяц, удобный-спина отдыхает.
Достоинства:
Комментарий:
Пока всё хорошо, держит форму, не спускает
Достоинства:
Комментарий:
Пришел в срок, соответствует описанию, отличный товар и цена
Достоинства:
Комментарий:
Накачал, все отлично. За сутки не спустило вообще. Выгодно , качество хорошее
Достоинства:
Комментарий:
Проверил, не спускает, в надутом состоянии выглядит как арка и не выпрямляется в процессе эксплуатации.
Достоинства:
Комментарий:
Не предусмотрен насос,хотя бы ручной
Достоинства:
Комментарий:
Матрас хороший, проверили на целостность. Но очень не удобно т долго надувать! Нет насоса и переходника к насосу в комплекте нет. Имейте ввиду!
Достоинства:
Комментарий:
Ещё не надувал. Насос в комплект не входит
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь матрасом этого производителя много лет, на рыбалках и иногда на даче для гостей. Ни разу не подводили, последний прослужил лет пять-шесть. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Накаченный уже месяц,даже не разу не спустил
Достоинства:
Комментарий:
Использовали 2 человека общим весом около 150 кг в течение недели - отличный результат. За ночь немного спускала, но буквально на пару подкачек насосом, поэтому кроватью довольны.
Достоинства:
Комментарий:
накачал, оставил на пробу: будет спускать или нет. Пока поставил 4. Если все будет хорошо- повышу оценку до 5.
Достоинства:
Комментарий:
В палатке спать офигенно, 4 раза выезжал, не спускает пока что
Достоинства:
Комментарий:
Большой, удобный, надежность проверим временем. Куплен для выезда на пикник, в палатку. Дополняю, выезд ввдержал, при большой, но допустимой для него нагрузке спустил за ночь на 1/3
Достоинства:
Комментарий:
Хороший матрац! Спать удобно, долго держит и не спускает, можно не волноваться, надежный, 120 кг выдержит спокойно
Достоинства:
Комментарий:
Отличный, понравилось, не спускал, спали три ночи
Достоинства:
Комментарий:
НАКАЧАЛИ ,ДЕРЖИТ ВОЗДУХ.ПОКА НЕ ЭКСПЛУАТИРОВАЛИ
Отзывы о товаре Кровать INTEX DURA-BEAM CLASSIC DOWNY, Jr. Twin, флок, 64756, 76x191x26
Достоинства:
Комментарий:
Отличный матрац рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Отличный матрас, не здувается уже месяц, удобный-спина отдыхает.
Достоинства:
Комментарий:
Пока всё хорошо, держит форму, не спускает
Достоинства:
Комментарий:
Пришел в срок, соответствует описанию, отличный товар и цена
Достоинства:
Комментарий:
Накачал, все отлично. За сутки не спустило вообще. Выгодно , качество хорошее
Достоинства:
Комментарий:
Проверил, не спускает, в надутом состоянии выглядит как арка и не выпрямляется в процессе эксплуатации.
Достоинства:
Комментарий:
Не предусмотрен насос,хотя бы ручной
Достоинства:
Комментарий:
Матрас хороший, проверили на целостность. Но очень не удобно т долго надувать! Нет насоса и переходника к насосу в комплекте нет. Имейте ввиду!
Достоинства:
Комментарий:
Ещё не надувал. Насос в комплект не входит
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь матрасом этого производителя много лет, на рыбалках и иногда на даче для гостей. Ни разу не подводили, последний прослужил лет пять-шесть. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Накаченный уже месяц,даже не разу не спустил
Достоинства:
Комментарий:
Использовали 2 человека общим весом около 150 кг в течение недели - отличный результат. За ночь немного спускала, но буквально на пару подкачек насосом, поэтому кроватью довольны.
Достоинства:
Комментарий:
накачал, оставил на пробу: будет спускать или нет. Пока поставил 4. Если все будет хорошо- повышу оценку до 5.
Достоинства:
Комментарий:
В палатке спать офигенно, 4 раза выезжал, не спускает пока что
Достоинства:
Комментарий:
Большой, удобный, надежность проверим временем. Куплен для выезда на пикник, в палатку. Дополняю, выезд ввдержал, при большой, но допустимой для него нагрузке спустил за ночь на 1/3
Достоинства:
Комментарий:
Хороший матрац! Спать удобно, долго держит и не спускает, можно не волноваться, надежный, 120 кг выдержит спокойно
Достоинства:
Комментарий:
Отличный, понравилось, не спускал, спали три ночи
Достоинства:
Комментарий:
НАКАЧАЛИ ,ДЕРЖИТ ВОЗДУХ.ПОКА НЕ ЭКСПЛУАТИРОВАЛИ