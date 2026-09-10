Top.Mail.Ru
Бассейн надувной INTEX Мой Первый Бассейн, 2 вида, 59409, 61x15 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Бассейн надувной INTEX Мой Первый Бассейн, 2 вида, 59409, 61x15

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Бассейн надувной INTEX Мой Первый Бассейн, 2 вида, 59409, 61x15 - фото 1
Бассейн надувной INTEX Мой Первый Бассейн, 2 вида, 59409, 61x15 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бассейн
  • Бассейн надувной INTEX Мой Первый Бассейн, 2 вида, 59409, 61x15 - фото 1
  • Бассейн надувной INTEX Мой Первый Бассейн, 2 вида, 59409, 61x15 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
350 руб.  590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 341048
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intex
Тип товара
Бассейн
Размеры в упаковке, см
30х26х2
Вес, г.
269

Описание товара Бассейн надувной INTEX Мой Первый Бассейн, 2 вида, 59409, 61x15

Надувной бассейн для самых маленьких от 1-3 лет. Можно использовать в домашних условиях как ванночку. Имеет две вертикальные секции,с возможностью наполнения водой.

Отзывы о товаре Бассейн надувной INTEX Мой Первый Бассейн, 2 вида, 59409, 61x15




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Intex
Тип товара
Бассейн
Описание
Надувной бассейн для самых маленьких от 1-3 лет. Можно использовать в домашних условиях как ванночку. Имеет две вертикальные секции,с возможностью наполнения водой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бассейн надувной INTEX Мой Первый Бассейн, 2 вида, 59409, 61x15 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...