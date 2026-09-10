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Кровать INTEX ULTRA PLUSH HEADBOARD высокая, со спинкой, QUEEN (встроенный насос 220В), 64448, 152x236x86 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кровать INTEX ULTRA PLUSH HEADBOARD высокая, со спинкой, QUEEN (встроенный насос 220В), 64448, 152x236x86

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Кровать INTEX ULTRA PLUSH HEADBOARD высокая, со спинкой, QUEEN (встроенный насос 220В), 64448, 152x236x86 - фото 1
Кровать INTEX ULTRA PLUSH HEADBOARD высокая, со спинкой, QUEEN (встроенный насос 220В), 64448, 152x236x86 - фото 2
Кровать INTEX ULTRA PLUSH HEADBOARD высокая, со спинкой, QUEEN (встроенный насос 220В), 64448, 152x236x86 - фото 3
Кровать INTEX ULTRA PLUSH HEADBOARD высокая, со спинкой, QUEEN (встроенный насос 220В), 64448, 152x236x86 - фото 4
Кровать INTEX ULTRA PLUSH HEADBOARD высокая, со спинкой, QUEEN (встроенный насос 220В), 64448, 152x236x86 - фото 5
Кровать INTEX ULTRA PLUSH HEADBOARD высокая, со спинкой, QUEEN (встроенный насос 220В), 64448, 152x236x86 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кровать надувная
  • Кровать INTEX ULTRA PLUSH HEADBOARD высокая, со спинкой, QUEEN (встроенный насос 220В), 64448, 152x236x86 - фото 1
  • Кровать INTEX ULTRA PLUSH HEADBOARD высокая, со спинкой, QUEEN (встроенный насос 220В), 64448, 152x236x86 - фото 2
  • Кровать INTEX ULTRA PLUSH HEADBOARD высокая, со спинкой, QUEEN (встроенный насос 220В), 64448, 152x236x86 - фото 3
  • Кровать INTEX ULTRA PLUSH HEADBOARD высокая, со спинкой, QUEEN (встроенный насос 220В), 64448, 152x236x86 - фото 4
  • Кровать INTEX ULTRA PLUSH HEADBOARD высокая, со спинкой, QUEEN (встроенный насос 220В), 64448, 152x236x86 - фото 5
  • Кровать INTEX ULTRA PLUSH HEADBOARD высокая, со спинкой, QUEEN (встроенный насос 220В), 64448, 152x236x86 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 341023
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Характеристики

Бренд
Intex
Тип товара
Кровать надувная
Размеры в упаковке, см
53х41х21
Вес, кг.
12

Описание товара Кровать INTEX ULTRA PLUSH HEADBOARD высокая, со спинкой, QUEEN (встроенный насос 220В), 64448, 152x236x86

Двуспальная надувная кровать со встроенным насосом INTEX ULTRA PLUSH HEADBOARD - отличный выбор для ценителей уюта! Удобное изголовье обеспечивает комфортную поддержку спины во время дневного отдыха, чтения книг или при просмотре телевизора, а ночью она выполняет роль ограничителя для подушек, и за счет неё подушки не будут падать на пол с кровати. Надувная кровать Интекс выполнена в сером цвете и очень приятна на ощупь за счет флокированного покрытия, делающего ее похожей на бархат. Поверхность водостойка и легко очищается от загрязнений, на ней не скользит постельное белье. Надувная кровать с насосом выполнена с применением технологии Fiber-Tech - в качестве внутренних перекрытий используются не перегородки из ПВХ, а тысячи прочных полиэфирных волокон-нитей, соединяющих изнутри верх и основание матраса - они сохраняют общую ровную высоту кровати даже при давлении на нее с одной стороны. С применением этой технологии невозможно сильное продавливание кровати в одной части, поэтому она лучше сохраняет равновесие и правильную форму. Встроенный электрический насос обеспечивает быстрое надувание и сдувание изделия. Размер: 152*236*86 см. Высота спального места: 46 см. Наличие встроенного электрического насоса 220V. Время надувания: 5 мин. Удобна для сна. Устойчива и обладает определенной жесткостью за счет технологии Fiber-Tech. Максимальная нагрузка: 273 кг. Внимание! Новые надувные кровати Intex могут в первую неделю своего использования становиться мягче. Это обусловлено тем, что клапан еще не разработан, и может пропускать некоторое количество воздуха. В данном случае необходимо просто подкачивать кровать каждый день, через несколько дней клапан разработается и проблема исчезнет.

Отзывы о товаре Кровать INTEX ULTRA PLUSH HEADBOARD высокая, со спинкой, QUEEN (встроенный насос 220В), 64448, 152x236x86




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Intex
Тип товара
Кровать надувная
Описание
Двуспальная надувная кровать со встроенным насосом INTEX ULTRA PLUSH HEADBOARD - отличный выбор для ценителей уюта! Удобное изголовье обеспечивает комфортную поддержку спины во время дневного отдыха, чтения книг или при просмотре телевизора, а ночью она выполняет роль ограничителя для подушек, и за счет неё подушки не будут падать на пол с кровати. Надувная кровать Интекс выполнена в сером цвете и очень приятна на ощупь за счет флокированного покрытия, делающего ее похожей на бархат. Поверхность водостойка и легко очищается от загрязнений, на ней не скользит постельное белье. Надувная кровать с насосом выполнена с применением технологии Fiber-Tech - в качестве внутренних перекрытий используются не перегородки из ПВХ, а тысячи прочных полиэфирных волокон-нитей, соединяющих изнутри верх и основание матраса - они сохраняют общую ровную высоту кровати даже при давлении на нее с одной стороны. С применением этой технологии невозможно сильное продавливание кровати в одной части, поэтому она лучше сохраняет равновесие и правильную форму. Встроенный электрический насос обеспечивает быстрое надувание и сдувание изделия. Размер: 152*236*86 см. Высота спального места: 46 см. Наличие встроенного электрического насоса 220V. Время надувания: 5 мин. Удобна для сна. Устойчива и обладает определенной жесткостью за счет технологии Fiber-Tech. Максимальная нагрузка: 273 кг. Внимание! Новые надувные кровати Intex могут в первую неделю своего использования становиться мягче. Это обусловлено тем, что клапан еще не разработан, и может пропускать некоторое количество воздуха. В данном случае необходимо просто подкачивать кровать каждый день, через несколько дней клапан разработается и проблема исчезнет.
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Отзывы


Кровать INTEX ULTRA PLUSH HEADBOARD высокая, со спинкой, QUEEN (встроенный насос 220В), 64448, 152x236x86 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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