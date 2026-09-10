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Камера надувная INTEX Прозрачная, 76 см, 3 вида, 59260, 76 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера надувная INTEX Прозрачная, 76 см, 3 вида, 59260, 76

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Камера надувная INTEX Прозрачная, 76 см, 3 вида, 59260, 76 - фото 1
Камера надувная INTEX Прозрачная, 76 см, 3 вида, 59260, 76 - фото 2
Камера надувная INTEX Прозрачная, 76 см, 3 вида, 59260, 76 - фото 3
Камера надувная INTEX Прозрачная, 76 см, 3 вида, 59260, 76 - фото 4
Камера надувная INTEX Прозрачная, 76 см, 3 вида, 59260, 76 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера надувная
  • Камера надувная INTEX Прозрачная, 76 см, 3 вида, 59260, 76 - фото 1
  • Камера надувная INTEX Прозрачная, 76 см, 3 вида, 59260, 76 - фото 2
  • Камера надувная INTEX Прозрачная, 76 см, 3 вида, 59260, 76 - фото 3
  • Камера надувная INTEX Прозрачная, 76 см, 3 вида, 59260, 76 - фото 4
  • Камера надувная INTEX Прозрачная, 76 см, 3 вида, 59260, 76 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-57%
290 руб.  675 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 340987
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Характеристики

Бренд
Intex
Тип товара
Камера надувная
Диаметр
76 см
Материал
винил
Размер
76 см
Цвет
голубой, зелены, розовый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х16х4
Вес, г.
221

Описание товара Камера надувная INTEX Прозрачная, 76 см, 3 вида, 59260, 76

Круг для плавания отлично подойдет для купания в жаркий летний день, предназначен для детей от 8 лет и взрослых. Легкий, удобный, красочный круг голубого, желтого или розового цвета подарит яркое летнее настроение. Круг имеет удобный клапан, лёгко надувается и сдувается, изготовлен из прочного материала, устойчивого к повреждениям и солнечным лучам. Насос для надувания круга в комплект не входит. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.

Отзывы о товаре Камера надувная INTEX Прозрачная, 76 см, 3 вида, 59260, 76




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Intex
Тип товара
Камера надувная
Диаметр
76 см
Материал
винил
Размер
76 см
Цвет
голубой, зелены, розовый
Страна производитель
Китай
Описание
Круг для плавания отлично подойдет для купания в жаркий летний день, предназначен для детей от 8 лет и взрослых. Легкий, удобный, красочный круг голубого, желтого или розового цвета подарит яркое летнее настроение. Круг имеет удобный клапан, лёгко надувается и сдувается, изготовлен из прочного материала, устойчивого к повреждениям и солнечным лучам. Насос для надувания круга в комплект не входит. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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