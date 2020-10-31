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Отбойный молоток Bosch GSH 11 E (0.611.316.708)

Артикул: 33979
Отбойный молоток Bosch GSH 11E (1500 Вт, 25Дж, SDS-MAX, 10,1 кг, кейс) (0611316708)
56 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 33979
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БрендBosch
Тип товараОтбойный молоток
Тип патронаSDS-max
Упаковкада
Макс. количество ударов в минуту900-1800
Макс. энергия удара16,8 Дж
Мощность, Вт1500
Высота, см41
Длина, см61
Ширина, см14
Вес, кг10,1
Отбойный молоток Bosch GSH 11 E — профессиональный инструмент для выполнения проемов и удаления материала. Мощность — 1500 Вт; 900—1890 уд/мин; сила удара —16,8 Дж; 12 положений долота; большой срок службы, первоклассное качество и впечатляющая мощность этого инструмента позволят профессионалам без проблем выполнить любую по сложности задачу.


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