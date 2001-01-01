Электропила Интерскол ПЦ-16/2000ТН (71.1.1.01)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Электропила Интерскол ПЦ-16/2000ТН (71.1.1.01)
Электропила Интерскол ПЦ-16/2000ТН представляет собой мощный инструмент, рассчитанный на интенсивную эксплуатацию и продолжительную работу. Отличная сбалансированность инструмента благодаря продольному расположению двигателя снижает утомляемость оператора при долгой работе. Инструмент справляется с любыми породами древесины, распил можно производить как вдоль, так и поперек волокон. Применяется в строительстве, ремонтных работах, садово-парковом хозяйстве. Электропила Интерскол ПЦ-16/2000ТН может использоваться не только на открытом воздухе, но и в помещении - электрический двигатель не производит токсичных выбросов и является экологически безопасным.
Особенности:
- Прорезиненная накладка на рукоятке обеспечивает надежный хват инструмента;
- При касании рукой защитного щитка или сильной отдаче инерционный тормоз моментально останавливает цепь для безопасности пользователя;
- Для повышения степени безопасности предусмотрены три выключателя привода. Запустить пилу можно только одновременно взявшись за две рукоятки с кнопками блокировки двигателя;
- Двойной тормоз - механический ленточный и электрический - обеспечивают моментальную остановку цепи;
- Наличие плунжерного насоса обеспечивает эффективное автоматическое смазывание пильной цепи;
- Количество звеньев цепи - 57 штук;
- Ширина паза - 1.3 мм;
- Длина сетевого шнура - 30 см.
Комплектация:
- Электропила Интерскол ПЦ-16/2000ТН;
- Шина;
- Цепь;
- Тюбик со смазкой;
- Талон гарантийного обслуживания;
- Руководство;
- Упаковка.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita
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Электропила Интерскол ПЦ-16/2000ТН представляет собой мощный инструмент, рассчитанный на интенсивную эксплуатацию и продолжительную работу. Отличная сбалансированность инструмента благодаря продольному расположению двигателя снижает утомляемость оператора при долгой работе. Инструмент справляется с любыми породами древесины, распил можно производить как вдоль, так и поперек волокон. Применяется в строительстве, ремонтных работах, садово-парковом хозяйстве. Электропила Интерскол ПЦ-16/2000ТН может использоваться не только на открытом воздухе, но и в помещении - электрический двигатель не производит токсичных выбросов и является экологически безопасным.
Особенности:
- Прорезиненная накладка на рукоятке обеспечивает надежный хват инструмента;
- При касании рукой защитного щитка или сильной отдаче инерционный тормоз моментально останавливает цепь для безопасности пользователя;
- Для повышения степени безопасности предусмотрены три выключателя привода. Запустить пилу можно только одновременно взявшись за две рукоятки с кнопками блокировки двигателя;
- Двойной тормоз - механический ленточный и электрический - обеспечивают моментальную остановку цепи;
- Наличие плунжерного насоса обеспечивает эффективное автоматическое смазывание пильной цепи;
- Количество звеньев цепи - 57 штук;
- Ширина паза - 1.3 мм;
- Длина сетевого шнура - 30 см.
Комплектация:
- Электропила Интерскол ПЦ-16/2000ТН;
- Шина;
- Цепь;
- Тюбик со смазкой;
- Талон гарантийного обслуживания;
- Руководство;
- Упаковка.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita
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