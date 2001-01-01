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Электропила Интерскол ПЦ-16/2000T (62.1.1.01) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электропила Интерскол ПЦ-16/2000T (62.1.1.01)

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Пила цепная электро Интерскол ПЦ-16/2000T - фото 1
Пила цепная электро Интерскол ПЦ-16/2000T - фото 2
Пила цепная электро Интерскол ПЦ-16/2000T - фото 3
Пила цепная электро Интерскол ПЦ-16/2000T - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электропила
  • Пила цепная электро Интерскол ПЦ-16/2000T - фото 1
  • Пила цепная электро Интерскол ПЦ-16/2000T - фото 2
  • Пила цепная электро Интерскол ПЦ-16/2000T - фото 3
  • Пила цепная электро Интерскол ПЦ-16/2000T - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 33927
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Характеристики

Бренд
интерскол
Тип товара
Электропила
Размеры в упаковке, см
73х44х25
Вес, кг.
7.04

Описание товара Электропила Интерскол ПЦ-16/2000T (62.1.1.01)

Электропила Интерскол ПЦ-16/2000T - мощный инструмент, предназначенный для распиловки различных сортов древесины. Позволяет пилить как вдоль, так и поперек волокон. Инструмент востребован в садово-парковом хозяйстве, с его помощью можно производить обрезку сучьев, валку небольших деревьев, заготовку дров. Строительные и ремонтные работы с помощью пилы можно производить на открытом воздухе и в закрытых помещениях, так как инструмент не производит вредных выбросов. Электропила Интерскол ПЦ-16/2000T отличается хорошей балансировкой и небольшим уровнем вибрации.

Особенности:

  • Рукоятка с прорезиненной накладкой обеспечивает надежный захват инструмента;
  • Наличие инерционного тормоза обеспечивает безопасность работы, моментально останавливая цепь при сильной отдаче или касании рукой защитного щитка;
  • Блокировка кнопки включения обеспечивает защиту от непреднамеренного запуска двигателя и позволяет работать долгое время без напряжения кисти руки;
  • При отключении питания дополнительные тормозные катушки обеспечивают быструю остановку цепи;
  • Автоматическая смазка пильной гарнитуры осуществляется с помощью плунжерного насоса;
  • Количество звеньев цепи - 57 штук;
  • Ширина паза - 1.3 мм;
  • Длина сетевого шнура - 30 см.

Комплектация:

  • Электропила Интерскол ПЦ-16/2000T;
  • Шина;
  • Цепь;
  • Гарантийный талон;
  • Инструкция;
  • Упаковка.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita

Отзывы о товаре Электропила Интерскол ПЦ-16/2000T (62.1.1.01)




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Характеристики
Бренд
интерскол
Тип товара
Электропила
Описание

Электропила Интерскол ПЦ-16/2000T - мощный инструмент, предназначенный для распиловки различных сортов древесины. Позволяет пилить как вдоль, так и поперек волокон. Инструмент востребован в садово-парковом хозяйстве, с его помощью можно производить обрезку сучьев, валку небольших деревьев, заготовку дров. Строительные и ремонтные работы с помощью пилы можно производить на открытом воздухе и в закрытых помещениях, так как инструмент не производит вредных выбросов. Электропила Интерскол ПЦ-16/2000T отличается хорошей балансировкой и небольшим уровнем вибрации.

Особенности:

  • Рукоятка с прорезиненной накладкой обеспечивает надежный захват инструмента;
  • Наличие инерционного тормоза обеспечивает безопасность работы, моментально останавливая цепь при сильной отдаче или касании рукой защитного щитка;
  • Блокировка кнопки включения обеспечивает защиту от непреднамеренного запуска двигателя и позволяет работать долгое время без напряжения кисти руки;
  • При отключении питания дополнительные тормозные катушки обеспечивают быструю остановку цепи;
  • Автоматическая смазка пильной гарнитуры осуществляется с помощью плунжерного насоса;
  • Количество звеньев цепи - 57 штук;
  • Ширина паза - 1.3 мм;
  • Длина сетевого шнура - 30 см.

Комплектация:

  • Электропила Интерскол ПЦ-16/2000T;
  • Шина;
  • Цепь;
  • Гарантийный талон;
  • Инструкция;
  • Упаковка.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita
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Отзывы


Электропила Интерскол ПЦ-16/2000T (62.1.1.01) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5820 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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