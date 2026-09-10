AVG Internet Security - 3 PCs 1 Year (isw.3.12m) (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Антивирусы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%1 540 руб. 2 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 339167
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Характеристики
Вес, г.
1
Описание товара AVG Internet Security - 3 PCs 1 Year (isw.3.12m) (электронный ключ)
Эффективный антивирус - Сканирует ПК на наличие вирусов, программ-вымогателей, шпионского и другого вредоносного ПО. Анализ поведения - Отправляет предупреждения, обнаружив подозрительное поведение программ на вашем ПК. Алгоритм обнаружения с помощью ИИ - Проактивно определяет образцы вредоносного ПО, чтобы защитить вас от новых угроз.
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Эффективный антивирус - Сканирует ПК на наличие вирусов, программ-вымогателей, шпионского и другого вредоносного ПО. Анализ поведения - Отправляет предупреждения, обнаружив подозрительное поведение программ на вашем ПК. Алгоритм обнаружения с помощью ИИ - Проактивно определяет образцы вредоносного ПО, чтобы защитить вас от новых угроз.
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
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