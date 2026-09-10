Дрель-шуруповерт аккумуляторная AEG BS 12C2 Li-202C 447867
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дрель-шуруповерт аккумуляторная
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
20
Макс. диаметр сверления металла
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 339120
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Дрель-шуруповерт аккумуляторная
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель, крючок для фиксации на ремне, кейс для переноски и хранения, аккумулятор - 2 шт, документация, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
10
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
34
Макс. диаметр сверления дерева
20
Макс. диаметр сверления металла
10
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Ширина, см
27.1
Длина, см
38.2
Высота, см
27.1
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3.6
Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная AEG BS 12C2 Li-202C 447867
Аккумуляторная дрель-шуруповерт AEG BS 12C2 LI-202С 4935447867 снабжена быстрозажимным патроном, что обеспечивает простую смену оснастки. На инструменте можно выставить один из 16-ти возможных вариантов крутящего момента или режим сверления в зависимости от выполняемой задачи. Это расширяет сферу применения инструмента. Встроенная подсветка позволяет вести работу в условиях недостаточной освещенности. Модель имеет индикатор уровня заряда. Всегда известно, сколько энергии осталось в батарее.
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Теги товара: Двухскоростные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Дрель-шуруповерт аккумуляторная
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель, крючок для фиксации на ремне, кейс для переноски и хранения, аккумулятор - 2 шт, документация, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
10
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
34
Развернуть
Макс. диаметр сверления дерева
20
Макс. диаметр сверления металла
10
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Ширина, см
27.1
Длина, см
38.2
Высота, см
27.1
Страна производитель
Китай
Аккумуляторная дрель-шуруповерт AEG BS 12C2 LI-202С 4935447867 снабжена быстрозажимным патроном, что обеспечивает простую смену оснастки. На инструменте можно выставить один из 16-ти возможных вариантов крутящего момента или режим сверления в зависимости от выполняемой задачи. Это расширяет сферу применения инструмента. Встроенная подсветка позволяет вести работу в условиях недостаточной освещенности. Модель имеет индикатор уровня заряда. Всегда известно, сколько энергии осталось в батарее.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Дрель-шуруповерт аккумуляторная AEG BS 12C2 Li-202C 447867 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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