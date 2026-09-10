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Компьютерное кресло Brabix Premium Work EX-513 экокожа черное купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Компьютерное кресло Brabix Premium Work EX-513 экокожа черное

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Компьютерное кресло Brabix Premium Work EX-513 экокожа черное - фото 1
Компьютерное кресло Brabix Premium Work EX-513 экокожа черное - фото 2
Компьютерное кресло Brabix Premium Work EX-513 экокожа черное - фото 3
Компьютерное кресло Brabix Premium Work EX-513 экокожа черное - фото 4
Компьютерное кресло Brabix Premium Work EX-513 экокожа черное - фото 5
Компьютерное кресло Brabix Premium Work EX-513 экокожа черное - фото 6
Компьютерное кресло Brabix Premium Work EX-513 экокожа черное - фото 7
Компьютерное кресло Brabix Premium Work EX-513 экокожа черное - фото 8
Компьютерное кресло Brabix Premium Work EX-513 экокожа черное - фото 9
Компьютерное кресло Brabix Premium Work EX-513 экокожа черное - фото 10
Компьютерное кресло Brabix Premium Work EX-513 экокожа черное - фото 11
Компьютерное кресло Brabix Premium Work EX-513 экокожа черное - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
  • Компьютерное кресло Brabix Premium Work EX-513 экокожа черное - фото 1
  • Компьютерное кресло Brabix Premium Work EX-513 экокожа черное - фото 2
  • Компьютерное кресло Brabix Premium Work EX-513 экокожа черное - фото 3
  • Компьютерное кресло Brabix Premium Work EX-513 экокожа черное - фото 4
  • Компьютерное кресло Brabix Premium Work EX-513 экокожа черное - фото 5
  • Компьютерное кресло Brabix Premium Work EX-513 экокожа черное - фото 6
  • Компьютерное кресло Brabix Premium Work EX-513 экокожа черное - фото 7
  • Компьютерное кресло Brabix Premium Work EX-513 экокожа черное - фото 8
  • Компьютерное кресло Brabix Premium Work EX-513 экокожа черное - фото 9
  • Компьютерное кресло Brabix Premium Work EX-513 экокожа черное - фото 10
  • Компьютерное кресло Brabix Premium Work EX-513 экокожа черное - фото 11
  • Компьютерное кресло Brabix Premium Work EX-513 экокожа черное - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 337903
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные кресла
Размеры в упаковке, см
82х66х38
Вес, кг.
20.56

Описание товара Компьютерное кресло Brabix Premium Work EX-513 экокожа черное

Кресло BRABIX Work EX-513 создано для комфортной работы. Каждая деталь этой модели премиум качества, поэтому на это кресло распространяется расширенная гарантия на 2 года.

Обивка выполнена из высококачественного современного материала на хлопковой основе – экокожи. Она устойчива к истиранию, не требует особых мер по уходу и долго сохраняет презентабельный внешний вид.

Надежный механизм качания "Top Gun" обеспечивает возможность свободного качания с фиксацией в рабочем положении и регулировку силы отклонения под вес сидящего.
Кресло руководителя BRABIX Work EX-513 выполнено по всем канонам эргономики: высокая спинка, прочные подлокотники с мягкими накладками и «плотная» набивка.

Максимальная нагрузка на кресло 120 кг.

Минималистичный и актуальный дизайн этой модели впишется в любой интерьер.

Доступное, качественное кресло, среднего ценового сегмента.

Кресла марки Brabix отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Отзывы о товаре Компьютерное кресло Brabix Premium Work EX-513 экокожа черное




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные кресла
Описание

Кресло BRABIX Work EX-513 создано для комфортной работы. Каждая деталь этой модели премиум качества, поэтому на это кресло распространяется расширенная гарантия на 2 года.

Обивка выполнена из высококачественного современного материала на хлопковой основе – экокожи. Она устойчива к истиранию, не требует особых мер по уходу и долго сохраняет презентабельный внешний вид.

Надежный механизм качания "Top Gun" обеспечивает возможность свободного качания с фиксацией в рабочем положении и регулировку силы отклонения под вес сидящего.
Кресло руководителя BRABIX Work EX-513 выполнено по всем канонам эргономики: высокая спинка, прочные подлокотники с мягкими накладками и «плотная» набивка.

Максимальная нагрузка на кресло 120 кг.

Минималистичный и актуальный дизайн этой модели впишется в любой интерьер.

Доступное, качественное кресло, среднего ценового сегмента.

Кресла марки Brabix отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


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