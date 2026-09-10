Top.Mail.Ru
Барабан Katun для Kyocera FS-720/820/920/1016/1028/1128/1100/1300/1320/1035/1135/M2035 (DK-110/DK-130/DK-140/DK-170) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Барабан Katun для Kyocera FS-720/820/920/1016/1028/1128/1100/1300/1320/1035/1135/M2035 (DK-110/DK-130/DK-140/DK-170)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Барабан Katun для Kyocera FS-720/820/920/1016/1028/1128/1100/1300/1320/1035/1135/M2035 (DK-110/DK-130/DK-140/DK-170)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Тип ооборудования
фотобарабан
Совместимость
для Kyocera
Поддерживаемые модели принтеров
для Kyocera FS 720 / 820 / 920 / 1016 / 1028 / 1128 / 1100 / 1300 / 1320 / 1035 / 1135 / M2035 (DK-110 / 130 / 140 / 170)
Ресурс печати, копий
150000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 335504
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Katun
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Тип ооборудования
фотобарабан
Совместимость
для Kyocera
Поддерживаемые модели принтеров
для Kyocera FS 720 / 820 / 920 / 1016 / 1028 / 1128 / 1100 / 1300 / 1320 / 1035 / 1135 / M2035 (DK-110 / 130 / 140 / 170)
Ресурс печати, копий
150000
Размеры в упаковке, см
35х15х10
Вес, г.
100

Описание товара Барабан Katun для Kyocera FS-720/820/920/1016/1028/1128/1100/1300/1320/1035/1135/M2035 (DK-110/DK-130/DK-140/DK-170)

Фотобарабан Katun для Kyocera впечатляет своим внушительным ресурсом — до 150 000 копий. Это отличный выбор для тех, кто печатает большие объёмы документов и ценит надёжность. Благодаря такому запасу прочности, фотобарабан подойдёт как для интенсивной работы в офисе, так и для активной домашней печати — менять его придётся существенно реже.

Отзывы о товаре Барабан Katun для Kyocera FS-720/820/920/1016/1028/1128/1100/1300/1320/1035/1135/M2035 (DK-110/DK-130/DK-140/DK-170)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Katun
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Тип ооборудования
фотобарабан
Совместимость
для Kyocera
Поддерживаемые модели принтеров
для Kyocera FS 720 / 820 / 920 / 1016 / 1028 / 1128 / 1100 / 1300 / 1320 / 1035 / 1135 / M2035 (DK-110 / 130 / 140 / 170)
Ресурс печати, копий
150000
Описание
Фотобарабан Katun для Kyocera впечатляет своим внушительным ресурсом — до 150 000 копий. Это отличный выбор для тех, кто печатает большие объёмы документов и ценит надёжность. Благодаря такому запасу прочности, фотобарабан подойдёт как для интенсивной работы в офисе, так и для активной домашней печати — менять его придётся существенно реже.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Барабан Katun для Kyocera FS-720/820/920/1016/1028/1128/1100/1300/1320/1035/1135/M2035 (DK-110/DK-130/DK-140/DK-170) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...