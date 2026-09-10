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Тонер тип MP 2000 Aficio 2016/2020/2020D/2015/2018/2018D/ MP1500/1900/1600/L/SP/2000/LN/SP 9K купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тонер тип MP 2000 Aficio 2016/2020/2020D/2015/2018/2018D/ MP1500/1900/1600/L/SP/2000/LN/SP 9K

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Тонер тип MP 2000 Aficio 2016/2020/2020D/2015/2018/2018D/ MP1500/1900/1600/L/SP/2000/LN/SP 9K
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Ricoh
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
2016, 2020, 2020D, 2015, 2018, 2018D, MP1500, 1900, 1600, L, SP, 2000, LN, SP
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 332695
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Характеристики

Бренд
Ricoh
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Ricoh
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
2016, 2020, 2020D, 2015, 2018, 2018D, MP1500, 1900, 1600, L, SP, 2000, LN, SP
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х10
Вес, г.
320

Описание товара Тонер тип MP 2000 Aficio 2016/2020/2020D/2015/2018/2018D/ MP1500/1900/1600/L/SP/2000/LN/SP 9K

Путь RICOH — это наша глобальная корпоративная философия, определяющая принципы и отличительные черты компании. В условиях ускоренной глобализации доступный и согласованный набор ценностей компании — это четкое руководство, лежащее в основе принятия решений и рассмотрения сложных вопросов и проблем, с которыми сталкиваются наши клиенты. Стремление к устойчивому развитию, которое является частью наших традиций, затрагивает все сферы деятельности — от производства до дистрибуции, от развития коммерческих зон до утилизации отходов.

Отзывы о товаре Тонер тип MP 2000 Aficio 2016/2020/2020D/2015/2018/2018D/ MP1500/1900/1600/L/SP/2000/LN/SP 9K




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Характеристики
Бренд
Ricoh
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Ricoh
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
2016, 2020, 2020D, 2015, 2018, 2018D, MP1500, 1900, 1600, L, SP, 2000, LN, SP
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Путь RICOH — это наша глобальная корпоративная философия, определяющая принципы и отличительные черты компании. В условиях ускоренной глобализации доступный и согласованный набор ценностей компании — это четкое руководство, лежащее в основе принятия решений и рассмотрения сложных вопросов и проблем, с которыми сталкиваются наши клиенты. Стремление к устойчивому развитию, которое является частью наших традиций, затрагивает все сферы деятельности — от производства до дистрибуции, от развития коммерческих зон до утилизации отходов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер тип MP 2000 Aficio 2016/2020/2020D/2015/2018/2018D/ MP1500/1900/1600/L/SP/2000/LN/SP 9K - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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