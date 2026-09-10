Описание товара Прицел оптический Veber Wolf II 5-30x56 SF IG RF1 с масштабируемой сеткой FFP

Регулируемая кратность – от привычной для охотников 5х до спортивной 30х позволяет использовать оружие с таким прицелом для стрельбы на разных дистанциях, в разнообразных условиях и по различным целям. Светосильный объектив диаметром 56 мм и многослойное просветляющее покрытие всех оптических элементов гарантируют отличную цветопередачу, яркое, контрастное и четкое изображение по всему полю зрения при любой кратности. Окуляр с широким полем зрения позволяет контролировать цель и ближайшее пространство (от 78,5 м при 5х до 12,7 м при 30х на 1000 м), увеличивает возможности маневра и точность стрельбы. Стекла и просветляющее покрытие на них защищены от влаги, грязи и пыли откидными подпружиненными крышками, которые легко откидываются движением пальца. Прицельная сетка RF1 с ценой деления 3 МОА и прицельной маркой .043 МОА разработана специально для прицелов FFP-типа, когда сетка расположена в 1-й фокальной плоскости. То есть изображения прицельной сетки и мишени будут увеличиваться при увеличении кратности прицела. Соответственно при любом изменении кратности сохраняются поправки, а также значения, использующиеся для оценки расстояния до цели, размер которой известен. Сетка не перегружена знаками и обеспечивает баланс между точностью прицеливания и видимостью мишени. Центральная часть сетки имеет зеленую подсветку с 11 ступенями регулирования яркости. Барабанчик регулировки подсветки находится перед барабачиком отстройки параллакса, на одной оси с ним. Большие тактические барабаны с насечками удобны для введения поправок прямо в перчатках. Клики маховиков четкие, ясно различимые. Цена 1 клика – 0,1 mrad (примерно 1 см на 100 м). Для сброса на 0 после выверки прицела крышки барабанов снимаются, нулевая отметка на барабане совмещается с риской на его неподвижном основании, затем винт в крышке барабана затягивается с помощью монеты. Диоптрийная коррекция для подстройки прибора под индивидуальные особенности зрения стрелка выполняется с помощью кольца на окуляре, которое ходит плавно с дозированным усилием. Для точной настройки на окуляр нанесена шкала с градуировкой от –3 до +3D. Устранение параллакса с помощью боковой системы отстройки (SF) упрощает фокусировку и повышает точность выстрела. Отстройку можно выполнять непосредственно перед выстрелом, в зависимости от дальности цели. Коррекция производится для дистанций от 10 до 700 м. Прочная конструкция прибора рассчитана на отдачу не только огнестрельного оружия с дульной энергией до 7000 Дж и гладкостовольного до 4400 Дж (калибром 12/76), но и пневматического до 25 Дж с сильной вибрацией. Мощная спиральная пружина со стабильной упругостью, не снижающейся со временем, надежно удерживает внутренний блок оборачивающей системы, исключает смещение прицельной сетки после выстрела. Цельный корпус из анодированного алюминия обеспечивает стойкость прицела к механическому воздействию и максимальную степень защиты от проникновения пыли и воды (IP67).