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Крышка для прицела Veber ALC 5,5 (48,5 - 52,8 мм) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Крышка для прицела Veber ALC 5,5 (48,5 - 52,8 мм)

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Крышка для прицела Veber ALC 5,5 (48,5 - 52,8 мм) - фото 1
Крышка для прицела Veber ALC 5,5 (48,5 - 52,8 мм) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Крепления для прицелов
  • Крышка для прицела Veber ALC 5,5 (48,5 - 52,8 мм) - фото 1
  • Крышка для прицела Veber ALC 5,5 (48,5 - 52,8 мм) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 332438
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Крепления для прицелов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х8х4
Вес, г.
40

Описание товара Крышка для прицела Veber ALC 5,5 (48,5 - 52,8 мм)

Посадочный диаметр от 50 до 52,8 мм. Крышка непрозрачная черная для установки на объектив. В комплект входит только одна крышка.

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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Крепления для прицелов
Страна производитель
Китай
Описание
Посадочный диаметр от 50 до 52,8 мм. Крышка непрозрачная черная для установки на объектив. В комплект входит только одна крышка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Крышка для прицела Veber ALC 5,5 (48,5 - 52,8 мм) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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