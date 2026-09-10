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Картридж EPSON T6931 черный фото повышенной емкости для SC-T3000/SC-T5000/SC-T7000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж EPSON T6931 черный фото повышенной емкости для SC-T3000/SC-T5000/SC-T7000

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Картридж EPSON T6931 черный фото повышенной емкости для SC-T3000/SC-T5000/SC-T7000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 332276
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Характеристики

Бренд
Epson
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
SC-T3000, SC-T5000, SC-T7000
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х11х4
Вес, г.
5

Описание товара Картридж EPSON T6931 черный фото повышенной емкости для SC-T3000/SC-T5000/SC-T7000

Московское представительство компании Epson осуществляет деятельность на территории России и стран СНГ с июля 1990 года. В задачи представительства входят маркетинговая, информационная и техническая поддержка продукции Epson, официально поставляемой в Россию и страны СНГ. В число этой продукции входят принтеры (струйные, лазерные, матричные, модульные), многофункциональные устройства, широкоформатные принтеры, сканеры, мультимедийные проекторы для дома и бизнеса, POS-терминалы, расходные материалы и аксессуары.

Отзывы о товаре Картридж EPSON T6931 черный фото повышенной емкости для SC-T3000/SC-T5000/SC-T7000




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Характеристики
Бренд
Epson
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
SC-T3000, SC-T5000, SC-T7000
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Московское представительство компании Epson осуществляет деятельность на территории России и стран СНГ с июля 1990 года. В задачи представительства входят маркетинговая, информационная и техническая поддержка продукции Epson, официально поставляемой в Россию и страны СНГ. В число этой продукции входят принтеры (струйные, лазерные, матричные, модульные), многофункциональные устройства, широкоформатные принтеры, сканеры, мультимедийные проекторы для дома и бизнеса, POS-терминалы, расходные материалы и аксессуары.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж EPSON T6931 черный фото повышенной емкости для SC-T3000/SC-T5000/SC-T7000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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