Картридж EPSON T6942 голубой экстраповышенной емкости для SC-T3000/SC-T5000/SC-T7000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 332259
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
SC-T3000, SC-T5000, SC-T7000
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х15х10
Вес, кг.
1.04
Описание товара Картридж EPSON T6942 голубой экстраповышенной емкости для SC-T3000/SC-T5000/SC-T7000
Московское представительство компании Epson осуществляет деятельность на территории России и стран СНГ с июля 1990 года. В задачи представительства входят маркетинговая, информационная и техническая поддержка продукции Epson, официально поставляемой в Россию и страны СНГ. В число этой продукции входят принтеры (струйные, лазерные, матричные, модульные), многофункциональные устройства, широкоформатные принтеры, сканеры, мультимедийные проекторы для дома и бизнеса, POS-терминалы, расходные материалы и аксессуары.
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Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
SC-T3000, SC-T5000, SC-T7000
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Московское представительство компании Epson осуществляет деятельность на территории России и стран СНГ с июля 1990 года. В задачи представительства входят маркетинговая, информационная и техническая поддержка продукции Epson, официально поставляемой в Россию и страны СНГ. В число этой продукции входят принтеры (струйные, лазерные, матричные, модульные), многофункциональные устройства, широкоформатные принтеры, сканеры, мультимедийные проекторы для дома и бизнеса, POS-терминалы, расходные материалы и аксессуары.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Картридж EPSON T6942 голубой экстраповышенной емкости для SC-T3000/SC-T5000/SC-T7000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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