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Набор картриджей CANON PGI-72 PBK/GY/PM/PC/CO многоцветный, 5 картриджей купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор картриджей CANON PGI-72 PBK/GY/PM/PC/CO многоцветный, 5 картриджей

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Набор картриджей CANON PGI-72 PBK/GY/PM/PC/CO многоцветный, 5 картриджей
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 332174
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Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Размеры в упаковке, см
16х15х10
Вес, г.
700

Описание товара Набор картриджей CANON PGI-72 PBK/GY/PM/PC/CO многоцветный, 5 картриджей

Компания Canon является мировым разработчиком технологий работы с цифровыми изображениями. Основанная в Японии в 1937 году, наша компания насчитывает более 198 000 сотрудников по всему миру, а производственные и маркетинговые подразделения располагаются в Японии, Северной и Южной Америке, Европе, Азии и Океании. Компания Canon занимает лидирующие позиции в сфере работы с изображениями на протяжении последних 80 лет. Она является ведущим поставщиком в области систем работы с цифровыми изображениями для бизнеса и потребителей. Инновационные технологии составляют важнейшую часть корпоративной философии Canon, и мы стремимся изменить представление людей о возможностях изображения.

Отзывы о товаре Набор картриджей CANON PGI-72 PBK/GY/PM/PC/CO многоцветный, 5 картриджей




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Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Описание
Компания Canon является мировым разработчиком технологий работы с цифровыми изображениями. Основанная в Японии в 1937 году, наша компания насчитывает более 198 000 сотрудников по всему миру, а производственные и маркетинговые подразделения располагаются в Японии, Северной и Южной Америке, Европе, Азии и Океании. Компания Canon занимает лидирующие позиции в сфере работы с изображениями на протяжении последних 80 лет. Она является ведущим поставщиком в области систем работы с цифровыми изображениями для бизнеса и потребителей. Инновационные технологии составляют важнейшую часть корпоративной философии Canon, и мы стремимся изменить представление людей о возможностях изображения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор картриджей CANON PGI-72 PBK/GY/PM/PC/CO многоцветный, 5 картриджей - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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