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Кабель 5bites USB AM-MICRO 5P 0.5m (UC5002-005) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель 5bites USB AM-MICRO 5P 0.5m (UC5002-005)

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Кабель 5bites USB AM-MICRO 5P 0.5m (UC5002-005) - фото 1
Кабель 5bites USB AM-MICRO 5P 0.5m (UC5002-005) - фото 2
Кабель 5bites USB AM-MICRO 5P 0.5m (UC5002-005) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель 5bites USB AM-MICRO 5P 0.5m (UC5002-005) - фото 1
  • Кабель 5bites USB AM-MICRO 5P 0.5m (UC5002-005) - фото 2
  • Кабель 5bites USB AM-MICRO 5P 0.5m (UC5002-005) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 328972
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Характеристики

Бренд
5bites
Тип товара
Кабель
Размеры в упаковке, см
5х5х1
Вес, г.
20

Описание товара Кабель 5bites USB AM-MICRO 5P 0.5m (UC5002-005)

Интерфейсный USB2.0 кабель с разъемом типа MICRO 5P служит для подключения (зарядки) сотовых телефонов, смартфонов, коммуникаторов, фотоаппаратов или других портативных устройств к ПК.

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Характеристики
Бренд
5bites
Тип товара
Кабель
Описание
Интерфейсный USB2.0 кабель с разъемом типа MICRO 5P служит для подключения (зарядки) сотовых телефонов, смартфонов, коммуникаторов, фотоаппаратов или других портативных устройств к ПК.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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