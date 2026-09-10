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Кабель Greenconnect Jack 3.5mm - Jack 3.5mm 1m GCR-AVC1114-1.0m купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Greenconnect Jack 3.5mm - Jack 3.5mm 1m GCR-AVC1114-1.0m

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Кабель Greenconnect Jack 3.5mm - Jack 3.5mm 1m GCR-AVC1114-1.0m - фото 1
Кабель Greenconnect Jack 3.5mm - Jack 3.5mm 1m GCR-AVC1114-1.0m - фото 2
Кабель Greenconnect Jack 3.5mm - Jack 3.5mm 1m GCR-AVC1114-1.0m - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель Greenconnect Jack 3.5mm - Jack 3.5mm 1m GCR-AVC1114-1.0m - фото 1
  • Кабель Greenconnect Jack 3.5mm - Jack 3.5mm 1m GCR-AVC1114-1.0m - фото 2
  • Кабель Greenconnect Jack 3.5mm - Jack 3.5mm 1m GCR-AVC1114-1.0m - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 328603
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Характеристики

Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Размеры в упаковке, см
15х11х1
Вес, г.
20

Описание товара Кабель Greenconnect Jack 3.5mm - Jack 3.5mm 1m GCR-AVC1114-1.0m

Аудио-кабель AUX jack 3.5mm предназначен для надежного и качественного соединения аудиотехники. По кабелю осуществляется передача звукового сигнала между устройствами, оснащенными стандартным аудио разъемом jack 3.5mm. Экранирование кабеля обеспечивает безупречное качество сигнала, превосходное звучание и непередаваемые ощущения от прослушивания музыки. При изготовлении аудио-кабеля использованы материалы высокого качества PREMIUM. Проводник кабеля выполнен из бескислородной меди высокой степени очистки - одного из лучших материалов для изготовления профессиональных акустических кабелей. Изоляция выполнена из экологически чистого TPE пластика, соответствующего европейскому стандарту RoHS, с добавлением специализированных присадок, делающих кабель гибким и приятным на ощупь даже при минусовой температуре. Штекеры кабеля AUX GCR выдерживают до 10000 подключений, что было подтверждено техническими испытаниями.

Отзывы о товаре Кабель Greenconnect Jack 3.5mm - Jack 3.5mm 1m GCR-AVC1114-1.0m




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Характеристики
Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Описание
Аудио-кабель AUX jack 3.5mm предназначен для надежного и качественного соединения аудиотехники. По кабелю осуществляется передача звукового сигнала между устройствами, оснащенными стандартным аудио разъемом jack 3.5mm. Экранирование кабеля обеспечивает безупречное качество сигнала, превосходное звучание и непередаваемые ощущения от прослушивания музыки. При изготовлении аудио-кабеля использованы материалы высокого качества PREMIUM. Проводник кабеля выполнен из бескислородной меди высокой степени очистки - одного из лучших материалов для изготовления профессиональных акустических кабелей. Изоляция выполнена из экологически чистого TPE пластика, соответствующего европейскому стандарту RoHS, с добавлением специализированных присадок, делающих кабель гибким и приятным на ощупь даже при минусовой температуре. Штекеры кабеля AUX GCR выдерживают до 10000 подключений, что было подтверждено техническими испытаниями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Greenconnect Jack 3.5mm - Jack 3.5mm 1m GCR-AVC1114-1.0m - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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