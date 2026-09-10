Кабель Gembird Cablexpert Platinum HDMI M/M v2.0 1m CC-P-HDMI01-1M
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 328459
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
215
Описание товара Кабель Gembird Cablexpert Platinum HDMI M/M v2.0 1m CC-P-HDMI01-1M
Профессиональный HDMI V2.0 кабель для подключения ПК, игровой консоли, DVD/Blu-ray плеера и других устройств к телевизору, монитору, проектору.
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Профессиональный HDMI V2.0 кабель для подключения ПК, игровой консоли, DVD/Blu-ray плеера и других устройств к телевизору, монитору, проектору.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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