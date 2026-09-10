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Кабель Greenconnect HDMI v2.0 1.8m Black GCR-HM811-1.8m купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Greenconnect HDMI v2.0 1.8m Black GCR-HM811-1.8m

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Кабель Greenconnect HDMI v2.0 1.8m Black GCR-HM811-1.8m - фото 1
Кабель Greenconnect HDMI v2.0 1.8m Black GCR-HM811-1.8m - фото 2
Кабель Greenconnect HDMI v2.0 1.8m Black GCR-HM811-1.8m - фото 3
Кабель Greenconnect HDMI v2.0 1.8m Black GCR-HM811-1.8m - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
HDMI (m)
Разъем 2
HDMI (m)
Длина кабеля, м
1.8
  • Кабель Greenconnect HDMI v2.0 1.8m Black GCR-HM811-1.8m - фото 1
  • Кабель Greenconnect HDMI v2.0 1.8m Black GCR-HM811-1.8m - фото 2
  • Кабель Greenconnect HDMI v2.0 1.8m Black GCR-HM811-1.8m - фото 3
  • Кабель Greenconnect HDMI v2.0 1.8m Black GCR-HM811-1.8m - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 328453
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Характеристики

Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Разъем 1
HDMI (m)
Разъем 2
HDMI (m)
Длина кабеля, м
1.8
Позолоченные разъемы
да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х15х2
Вес, г.
140

Описание товара Кабель Greenconnect HDMI v2.0 1.8m Black GCR-HM811-1.8m

Цифровой кабель HDMI v2.0 предназначен для передачи высококачественного цифрового сигнала с Apple TV, Smart TV, игровых консолями PlayStation и Xbox на телевизор, монитор или проектор. Кабель соответствует стандарту HDMI 2.0, обеспечивает максимальную пропускную способность до 18 Гбит/с и мгновенно передает изображение в высоком качестве 4K@60Hz с HDR 4: 4: 4 кристально чистым звуком на экран, позволяя наслаждаться фильмом или игрой на большом экране без помех и задержек. Благодаря технологии HEC, подключенные устройства через HDMI могут получить доступ к сети интернет со скоростью до 100 Мбит/с. Синхронизирует аудио- и видеосигналы, позволяя одновременно получать потрясающее изображение и звук. Аксессуар выполнен из качественных материалов. Проводник из бескислородной меди с тройным экранированием внутри обеспечивает высокое качество сигнала без задержек и электромагнитных помех, а армирование делает кабель сверхпрочным. Внешняя оболочка из экологичного RoHS PVC пластика и надежной нейлоновой оплетки отлично защищают провод от внешних повреждений, гарантируя надежное соединение и безопасность при использовании.

Отзывы о товаре Кабель Greenconnect HDMI v2.0 1.8m Black GCR-HM811-1.8m




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Характеристики
Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Разъем 1
HDMI (m)
Разъем 2
HDMI (m)
Длина кабеля, м
1.8
Позолоченные разъемы
да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Цифровой кабель HDMI v2.0 предназначен для передачи высококачественного цифрового сигнала с Apple TV, Smart TV, игровых консолями PlayStation и Xbox на телевизор, монитор или проектор. Кабель соответствует стандарту HDMI 2.0, обеспечивает максимальную пропускную способность до 18 Гбит/с и мгновенно передает изображение в высоком качестве 4K@60Hz с HDR 4: 4: 4 кристально чистым звуком на экран, позволяя наслаждаться фильмом или игрой на большом экране без помех и задержек. Благодаря технологии HEC, подключенные устройства через HDMI могут получить доступ к сети интернет со скоростью до 100 Мбит/с. Синхронизирует аудио- и видеосигналы, позволяя одновременно получать потрясающее изображение и звук. Аксессуар выполнен из качественных материалов. Проводник из бескислородной меди с тройным экранированием внутри обеспечивает высокое качество сигнала без задержек и электромагнитных помех, а армирование делает кабель сверхпрочным. Внешняя оболочка из экологичного RoHS PVC пластика и надежной нейлоновой оплетки отлично защищают провод от внешних повреждений, гарантируя надежное соединение и безопасность при использовании.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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