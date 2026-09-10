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Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
HDMI (m)
Разъем 2
HDMI (m)
Длина кабеля, м
1.8
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 328453
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Описание товара Кабель Greenconnect HDMI v2.0 1.8m Black GCR-HM811-1.8m
Цифровой кабель HDMI v2.0 предназначен для передачи высококачественного цифрового сигнала с Apple TV, Smart TV, игровых консолями PlayStation и Xbox на телевизор, монитор или проектор. Кабель соответствует стандарту HDMI 2.0, обеспечивает максимальную пропускную способность до 18 Гбит/с и мгновенно передает изображение в высоком качестве 4K@60Hz с HDR 4: 4: 4 кристально чистым звуком на экран, позволяя наслаждаться фильмом или игрой на большом экране без помех и задержек. Благодаря технологии HEC, подключенные устройства через HDMI могут получить доступ к сети интернет со скоростью до 100 Мбит/с. Синхронизирует аудио- и видеосигналы, позволяя одновременно получать потрясающее изображение и звук.
Аксессуар выполнен из качественных материалов. Проводник из бескислородной меди с тройным экранированием внутри обеспечивает высокое качество сигнала без задержек и электромагнитных помех, а армирование делает кабель сверхпрочным. Внешняя оболочка из экологичного RoHS PVC пластика и надежной нейлоновой оплетки отлично защищают провод от внешних повреждений, гарантируя надежное соединение и безопасность при использовании.
Цифровой кабель HDMI v2.0 предназначен для передачи высококачественного цифрового сигнала с Apple TV, Smart TV, игровых консолями PlayStation и Xbox на телевизор, монитор или проектор. Кабель соответствует стандарту HDMI 2.0, обеспечивает максимальную пропускную способность до 18 Гбит/с и мгновенно передает изображение в высоком качестве 4K@60Hz с HDR 4: 4: 4 кристально чистым звуком на экран, позволяя наслаждаться фильмом или игрой на большом экране без помех и задержек. Благодаря технологии HEC, подключенные устройства через HDMI могут получить доступ к сети интернет со скоростью до 100 Мбит/с. Синхронизирует аудио- и видеосигналы, позволяя одновременно получать потрясающее изображение и звук.
Аксессуар выполнен из качественных материалов. Проводник из бескислородной меди с тройным экранированием внутри обеспечивает высокое качество сигнала без задержек и электромагнитных помех, а армирование делает кабель сверхпрочным. Внешняя оболочка из экологичного RoHS PVC пластика и надежной нейлоновой оплетки отлично защищают провод от внешних повреждений, гарантируя надежное соединение и безопасность при использовании.
Кабель Greenconnect HDMI v2.0 1.8m Black GCR-HM811-1.8m - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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