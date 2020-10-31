Телевизор Samsung UE24H4070AU black

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Samsung
|Тип товара
|Телевизоры
|Поддержка телевизионных стандартов
|SECAM
|Поддержка телевизионных стандартов
|PAL
|Поддержка телевизионных стандартов
|NTSC
|Входы
|компонентный
|Входы
|HDMI
|Входы
|AV
|Входы
|USB
|Выходы
|оптический
|Цвет
|черный
Телефон для звонков в Санкт-Петербурге
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв