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Кронштейн для телевизора Kromax DIX-14 черный 15"-42" макс.20кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный (20263) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн для телевизора Kromax DIX-14 черный 15"-42" макс.20кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный (20263)

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Кронштейн для телевизора Kromax DIX-14 черный 15&quot;-42&quot; макс.20кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный (20263) - фото 1
Кронштейн для телевизора Kromax DIX-14 черный 15&quot;-42&quot; макс.20кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный (20263) - фото 2
Кронштейн для телевизора Kromax DIX-14 черный 15&quot;-42&quot; макс.20кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный (20263) - фото 3
Кронштейн для телевизора Kromax DIX-14 черный 15&quot;-42&quot; макс.20кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный (20263) - фото 4
Кронштейн для телевизора Kromax DIX-14 черный 15&quot;-42&quot; макс.20кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный (20263) - фото 5
Кронштейн для телевизора Kromax DIX-14 черный 15&quot;-42&quot; макс.20кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный (20263) - фото 6
Кронштейн для телевизора Kromax DIX-14 черный 15&quot;-42&quot; макс.20кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный (20263) - фото 7
Кронштейн для телевизора Kromax DIX-14 черный 15&quot;-42&quot; макс.20кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный (20263) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Расстояние от стены (потолка), мм
67
Регулировка
наклон, поворот
Максимальная нагрузка, кг
20
Совместимость с креплением VESA
200x200, 200x100, 100x200, 100x100, 75x75
  • Кронштейн для телевизора Kromax DIX-14 черный 15&quot;-42&quot; макс.20кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный (20263) - фото 1
  • Кронштейн для телевизора Kromax DIX-14 черный 15&quot;-42&quot; макс.20кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный (20263) - фото 2
  • Кронштейн для телевизора Kromax DIX-14 черный 15&quot;-42&quot; макс.20кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный (20263) - фото 3
  • Кронштейн для телевизора Kromax DIX-14 черный 15&quot;-42&quot; макс.20кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный (20263) - фото 4
  • Кронштейн для телевизора Kromax DIX-14 черный 15&quot;-42&quot; макс.20кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный (20263) - фото 5
  • Кронштейн для телевизора Kromax DIX-14 черный 15&quot;-42&quot; макс.20кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный (20263) - фото 6
  • Кронштейн для телевизора Kromax DIX-14 черный 15&quot;-42&quot; макс.20кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный (20263) - фото 7
  • Кронштейн для телевизора Kromax DIX-14 черный 15&quot;-42&quot; макс.20кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный (20263) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-53%
1 380 руб.  2 936 руб. 
Начислим 35 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 325694
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Кронштейн для телевизора Kromax DIX-14 черный 15"-42" макс.20кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный (20263)
1 380 руб. -53%
2 936 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kromax
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
67
Регулировка
наклон, поворот
Максимальная нагрузка, кг
20
Совместимость с креплением VESA
200x200, 200x100, 100x200, 100x100, 75x75
Страна производитель
Швеция
Размеры в упаковке, см
24х15х5
Вес, кг.
1.6

Описание товара Кронштейн для телевизора Kromax DIX-14 черный 15"-42" макс.20кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный (20263)

Кронштейн для телевизора Kromax DIX-14 позволяет закрепить экран на удобной высоте, чтобы удобно смотреть телевизор дома, сэкономить место в комнате и создать более минималистичный интерьер. Также кронштейн позволяет гибко использовать телевизор для рабочих задач — от организации видеосвязи и презентаций до показа рекламы и важной информации для клиентов.

Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Kromax DIX-14 черный 15"-42" макс.20кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный (20263)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kromax
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
67
Регулировка
наклон, поворот
Максимальная нагрузка, кг
20
Совместимость с креплением VESA
200x200, 200x100, 100x200, 100x100, 75x75
Страна производитель
Швеция
Описание
Кронштейн для телевизора Kromax DIX-14 позволяет закрепить экран на удобной высоте, чтобы удобно смотреть телевизор дома, сэкономить место в комнате и создать более минималистичный интерьер. Также кронштейн позволяет гибко использовать телевизор для рабочих задач — от организации видеосвязи и презентаций до показа рекламы и важной информации для клиентов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн для телевизора Kromax DIX-14 черный 15"-42" макс.20кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный (20263) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1380 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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