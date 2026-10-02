Кронштейн для телевизора Kromax ELEMENT-4 черный 22"-65" макс.50кг настенный наклон (20256)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
22-65
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%1 430 руб. 2 794 руб.
В наличии
Код товара: 325613
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 430 руб. -49%
2 794 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
100x100 мм, 200x100 мм, 200x200 мм
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
22-65
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
50
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х20х4
Вес, кг.
3
Описание товара Кронштейн для телевизора Kromax ELEMENT-4 черный 22"-65" макс.50кг настенный наклон (20256)
Надежный кронштейн Kromax ELEMENT-4 подходит для телевизоров диагональю от 22 до 65 дюймов. Устройство крепится на стену и выдерживает вес до 50 кг. Изделие выполнено из металла и отличается широким основанием для оптимального распределения нагрузки. Для корректировки положения телевизора имеются отверстия овальной формы.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 370 руб. 2 165 руб.343 руб. в СплитКронштейн для телевизора Kromax DIX-15W белый
-
В наличииЦена 1 370 руб. 2 165 руб.343 руб. в СплитКронштейн для телевизора Kromax DIX-15 черный
-
В наличииЦена 1 380 руб. 2 936 руб.345 руб. в СплитКронштейн для телевизора Kromax DIX-14 черный 15"-42" макс.20кг ...
-
В наличииЦена 1 380 руб.345 руб. в СплитКронштейн для телевизора Hyundai GL-S3 черный 32"-85" макс.45кг ...
-
В наличииЦена 1 390 руб. 2 712 руб.348 руб. в СплитКронштейн для телевизора Ultramounts UM 868 черный
-
В наличииЦена 1 390 руб. 2 440 руб.348 руб. в СплитКронштейн настенный Kromax STAR-33 серый
-
В наличииЦена 1 400 руб. 2 722 руб.350 руб. в СплитКронштейн для мониторов ЖК Buro M061 черный 15"-32" макс.8кг кре...
-
В наличииЦена 1 420 руб.355 руб. в СплитКронштейн для телевизора Hyundai GL-N1 черный 10"-27" макс.15кг ...
-
В наличииЦена 1 440 руб. 2 752 руб.360 руб. в СплитКронштейн настенный Kromax OPTIMA-413 20-55" (наклон +5°/-12°, п...
-
В наличииЦена 1 440 руб. 2 539 руб.360 руб. в СплитКронштейн для телевизора Holder LCD-T6628-B (макс. 40кг) черный
-
В наличииЦена 1 440 руб. 2 736 руб.360 руб. в СплитКронштейн для телевизора Ultramounts UM 901 (макс.30кг) черный
-
В наличииЦена 1 460 руб. 2 391 руб.365 руб. в СплитКронштейн для телевизора Ultramounts UM 877 черный 23"-42" макс....
Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
100x100 мм, 200x100 мм, 200x200 мм
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
22-65
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
50
Страна производитель
Китай
Надежный кронштейн Kromax ELEMENT-4 подходит для телевизоров диагональю от 22 до 65 дюймов. Устройство крепится на стену и выдерживает вес до 50 кг. Изделие выполнено из металла и отличается широким основанием для оптимального распределения нагрузки. Для корректировки положения телевизора имеются отверстия овальной формы.
Кронштейн для телевизора Kromax ELEMENT-4 черный 22"-65" макс.50кг настенный наклон (20256) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1430 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Kromax ELEMENT-4 черный 22"-65" макс.50кг настенный наклон (20256)