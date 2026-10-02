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Кронштейн для телевизора Kromax ELEMENT-4 черный 22"-65" макс.50кг настенный наклон (20256) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн для телевизора Kromax ELEMENT-4 черный 22"-65" макс.50кг настенный наклон (20256)

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Кронштейн для телевизора Kromax ELEMENT-4 черный 22&quot;-65&quot; макс.50кг настенный наклон - фото 1
Кронштейн для телевизора Kromax ELEMENT-4 черный 22&quot;-65&quot; макс.50кг настенный наклон - фото 2
Кронштейн для телевизора Kromax ELEMENT-4 черный 22&quot;-65&quot; макс.50кг настенный наклон - фото 3
Кронштейн для телевизора Kromax ELEMENT-4 черный 22&quot;-65&quot; макс.50кг настенный наклон - фото 4
Кронштейн для телевизора Kromax ELEMENT-4 черный 22&quot;-65&quot; макс.50кг настенный наклон - фото 5
Кронштейн для телевизора Kromax ELEMENT-4 черный 22&quot;-65&quot; макс.50кг настенный наклон - фото 6
Кронштейн для телевизора Kromax ELEMENT-4 черный 22&quot;-65&quot; макс.50кг настенный наклон - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
22-65
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
50
  • Кронштейн для телевизора Kromax ELEMENT-4 черный 22&quot;-65&quot; макс.50кг настенный наклон - фото 1
  • Кронштейн для телевизора Kromax ELEMENT-4 черный 22&quot;-65&quot; макс.50кг настенный наклон - фото 2
  • Кронштейн для телевизора Kromax ELEMENT-4 черный 22&quot;-65&quot; макс.50кг настенный наклон - фото 3
  • Кронштейн для телевизора Kromax ELEMENT-4 черный 22&quot;-65&quot; макс.50кг настенный наклон - фото 4
  • Кронштейн для телевизора Kromax ELEMENT-4 черный 22&quot;-65&quot; макс.50кг настенный наклон - фото 5
  • Кронштейн для телевизора Kromax ELEMENT-4 черный 22&quot;-65&quot; макс.50кг настенный наклон - фото 6
  • Кронштейн для телевизора Kromax ELEMENT-4 черный 22&quot;-65&quot; макс.50кг настенный наклон - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%
1 430 руб.  2 794 руб. 
Начислим 36 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 325613
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кронштейн для телевизора Kromax ELEMENT-4 черный 22"-65" макс.50кг настенный наклон (20256)
1 430 руб. -49%
2 794 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kromax
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
100x100 мм, 200x100 мм, 200x200 мм
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
22-65
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
50
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х20х4
Вес, кг.
3

Описание товара Кронштейн для телевизора Kromax ELEMENT-4 черный 22"-65" макс.50кг настенный наклон (20256)

Надежный кронштейн Kromax ELEMENT-4 подходит для телевизоров диагональю от 22 до 65 дюймов. Устройство крепится на стену и выдерживает вес до 50 кг. Изделие выполнено из металла и отличается широким основанием для оптимального распределения нагрузки. Для корректировки положения телевизора имеются отверстия овальной формы.

Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Kromax ELEMENT-4 черный 22"-65" макс.50кг настенный наклон (20256)




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Характеристики
Бренд
Kromax
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
100x100 мм, 200x100 мм, 200x200 мм
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
22-65
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
50
Страна производитель
Китай
Описание
Надежный кронштейн Kromax ELEMENT-4 подходит для телевизоров диагональю от 22 до 65 дюймов. Устройство крепится на стену и выдерживает вес до 50 кг. Изделие выполнено из металла и отличается широким основанием для оптимального распределения нагрузки. Для корректировки положения телевизора имеются отверстия овальной формы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн для телевизора Kromax ELEMENT-4 черный 22"-65" макс.50кг настенный наклон (20256) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1430 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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